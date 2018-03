Berlin. (RNZ/rl) Bei den monatlichen Nebenkosten für Strom gibt es große regionale Unterschiede. Rund 21 Prozent liegen zwischen der teuersten und der günstigsten Uni-Stadt. So lautet das Ergebnis einer Erhebung des Portals TopTarif.de unter 76 deutschen Städten.

Top 15 der teuersten Uni-Städte für WGs. ​Quelle: TopTarif.de

Heidelberg rangiert dabei auf Platz 5. Teurer für Singles und WGs ist es nur noch in Oldenburg, Lüneburg, Tübingen und Ilmenau, bei den WGs ist Bamberg statt Imenau teurer. Mit einem Wechsel zu einem günstigeren Stromanbieter könnten Heidelberger WGs bis zu 400 Euro im Jahr sparen, Singlehaushalte rund 200 Euro, so das Portal.

Für die Auswertung seien im März die Grundversorgungstarife sowie die günstigsten Tarife für 76 deutsche Universitätsstädte ermittelt worden. Für einen Single-Haushalt wurde ein durchschnittlicher Jahresverbrauch von 2000 Kilowattstunden angenommen, für Wohngemeinschaften 4000 Kilowattstunden.

Top 15 der teuersten Uni-Städte für Single-Haushalte. ​Quelle: TopTarif.de

Den günstigsten Strom vom örtlichen Grundversorger in den 76 Städten gibt in Bremen. Hier zahlen Single-Haushalte für 2000 Kilowattstunden 583 Euro im Jahr. Auch in Düsseldorf, Hildesheim, Rostock und Osnabrück lässt es sich in punkto Stromkosten ganz gut leben. Richtig teuer wird es aber in Oldenburg mit 742 Euro.

