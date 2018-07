> Die Kooperation mit VRN-Nextbike soll es künftig allen Uni-Studenten ermöglichen, jederzeit kostenfrei die Leihräder des Anbieters zu nutzen. Stimmen die Studenten bei der Urabstimmung in der nächsten Woche mehrheitlich zu, können sie ab nächstem Semester die Räder immer für eine halbe Stunde kostenlos nutzen - und das beliebig oft am Tag.

Zwischen zwei Nutzungen müsste eine Viertelstunde Pause liegen. Dies würde nicht nur für die Leihräder gelten, die Nextbike in Kooperation mit dem VRN hier in der Region unterhält, sondern für fast alle Nextbike-Stationen in Deutschland wie etwa in Berlin, Karlsruhe, Frankfurt und vielen anderen Städten.

Dafür müssten alle Studenten - unabhängig davon, ob sie das Angebot nutzen - 2,40 Euro pro Semester an den Anbieter zahlen (ab Wintersemester 2019/20 wären es 2,45 Euro). Der Vertrag soll zunächst für drei Jahre laufen. Er würde dem Studierendenrat zudem Mitspracherechte bei der Einrichtung von 5 weiteren VRN-Nextbike-Verleihstationen geben. Bislang gibt es ungefähr 30 im Heidelberger Stadtgebiet.

Über eine ähnliche Kooperation stimmten die Heidelberger Studenten bereits 2016 ab. Damals sprachen sich 53 Prozent gegen den Vertrag aus. Im Gegensatz zu damals können die Studenten die Leihräder in diesem Jahr von Mai bis Juli kostenlos testen. dns

[-] Weniger anzeigen