Von Denis Schnur

Heidelberg. Es gibt sie, die klugen Frauen, die in der Wissenschaft Karriere machen, die in Forschung und Lehre brillieren, und die eine Vorbildfunktion für die Studentinnen erfüllen. Wie nötig diese noch immer ist, zeigt ein Blick auf den Frauenanteil innerhalb der Professorenschaft an den Hochschulen in Deutschland - und auch in Heidelberg. Denn während es an den Hochschulen der Stadt zwar mehr Studentinnen als Studenten gibt, sind Professorinnen deutlich in der Minderheit: Lediglich jeder vierte Lehrstuhl wird von einer Frau besetzt.

Während alle Hochschulen klar von einer gleichberechtigten Aufteilung entfernt sind, ist der Unterschied zwischen den Einrichtungen doch groß: Die Pädagogische Hochschule, an der traditionell deutlich mehr Frauen als Männer studieren, kommt auf immerhin 42 Prozent Frauenanteil in der Professorenschaft, die SRH-Hochschule auf 31 Prozent, die Ruprecht-Karls-Universität dagegen nur auf 20 Prozent. Selbst wenn man die beiden medizinischen Fakultäten, an denen traditionell wenig Frauen lehren (aktuell: elf Prozent), herausrechnet, sind es nur knapp 25 Prozent. Bei den Dekanen, den Leitern der Fakultäten, sind die Zahlen an allen Hochschulen außer der SRH noch schlechter.

Noch vor wenigen Jahren sah die Situation jedoch noch dramatischer aus: 2011 waren nur 16 Prozent der Professorenstellen an der Uni durch Frauen besetzt. "Der Anstieg ist sicher nicht so, wie wir uns das wünschen, aber er ist da", erklärt Katja Patzel-Mattern, die Gleichstellungsbeauftragte der Ruperto-Carola. Ein Blick auf die Berufungen zeigt: Die Uni hat in den letzten vier Jahren stets mindestens 26 Prozent der offenen Professorenstellen mit Frauen besetzt, 2015 sogar 33 Prozent (10 von 30). Der Trend hin zu mehr Frauen auf Lehrstühlen setzt sich also langsam fort.

Dass die Anteile über fast alle Fakultäten so gering sind, hat viele Gründe. Zum einen ist gesellschaftlich immer noch das Bild des "Herrn Professors" verankert - gerade in naturwissenschaftlichen Fächern - und der geringe Frauenanteil macht das nicht besser. Dies führt auch dazu, dass es Bewerberinnen im Berufungsverfahren noch immer schwerer haben als ihre männlichen Kollegen.

An der Uni geht man gegen diese oft unbewusste Verzerrung mittlerweile mit einem Online-Tutorial vor, um Mitarbeitern bewusst zu machen, wie hier Vorurteile wirken. "Das wird von den Fakultäten auch sehr gut angenommen", sagt Patzel-Mattern.

Der wohl wichtigste Punkt ist aber die "Nicht-Berechenbarkeit" einer wissenschaftlichen Karriere, so die Gleichstellungsbeauftragte: "Wir brauchen viel mehr Verlässlichkeit in der Karriere." So müsse es deutlich mehr Möglichkeiten einer langfristigen Einstellung auch schon vor der Habilitation geben. Wer zum Professor berufen wird, hatte vorher in der Regel mehrere befristete und schlecht bezahlte Stellen inne. Diese Unsicherheit schreckt Frauen offenbar stärker ab als Männer.

Das belegen auch die Zahlen der Uni: Sowohl unter Studenten als auch unter Absolventen finden sich mehr Frauen als Männer. Die Doktortitel werden noch fast gleichberechtigt vergeben (48 Prozent Frauen) - ab dann ist die Universität eine Männerdomäne: Im wissenschaftlichen Mittelbau sind sie in der Überzahl und mit jeder Stufe auf der Karriereleiter sinkt der Frauenanteil.

Daher bleibt das Ziel einer ausgeglichenen Besetzung wohl noch lange utopisch. "Wenn wir so weitermachen, wird das sicherlich noch viele Jahre dauern", erklärt Katja Patzel-Mattern.