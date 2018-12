Heidelberg. (dns). Wer an der SRH-Hochschule Heidelberg Informatik studiert, ist fast immer in der Regelstudienzeit fertig: Das brachte der privaten Fachhochschule einen Spitzenplatz im aktuellen Ranking des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) ein. Da 93,4 Prozent aller Studenten den Masterstudiengang "Applied Computer Science" in der Regelstudienzeit (zwei Jahre) plus maximal zwei Semester absolvieren, schafft es die SRH hier in die Spitzengruppe.

Die Hochschule zeigt sich in einer Pressemitteilung stolz und begründet diesen Erfolg mit ihrem Studienmodell "Core". Dieses strukturiert das Studium in Fünf-Wochen-Blöcke mit jeweils anschließender Prüfung. "Die starke Struktur und die Konzentration auf die Kompetenzen, die die Studierenden für ihren späteren Beruf tatsächlich benötigen, erlauben ein effizientes und stringentes Studium", sagt Prof. Gerd Moeckel, Leiter des Studiengangs "Applied Computer Science". Am Freitag bekommt die SRH für das Core-Modell den Genius-Loci-Preis für exzellente Lehre verliehen (die RNZ berichtete).

Aber auch die Studiengebühren dürften ihren Teil dazu beitragen, dass die SRH-Studenten in der Regel schnell fertig werden: Für den englischsprachigen Informatik-Master werden monatlich 750 Euro fällig. Außerdem erlaubt das Vollzeitstudium kaum Nebenjobs.