Heidelberg. (dns) Viele Heidelberger hatten offenbar Redebedarf. Denn die Initiative "Wie wir reden", die einige Politikstudentinnen und -studenten vor einem Jahr ins Leben gerufen hatten, stieß in der Stadt auf viel Zuspruch. "Mein Fazit ist sehr, sehr positiv", erklärt Linda Behrisch, eine der Initiatorinnen, nach der Abschlussveranstaltung der Reihe. Denn man habe es tatsächlich geschafft, auch "Leute außerhalb der Uni-Blase" zu erreichen.

Und genau das war das Ziel: Die Reden-Initiative wollte verschiedene Menschen ins Gespräch bringen: digitale Laien und Experten, Männer und Frauen, Alte und Junge, Linke und Rechte, Arme und Reiche. Die Menschen eben, von denen die angehenden Politologen den Eindruck hatten, dass die Kommunikation fehlt. In 14 Veranstaltungen brachten sie die Leute zusammen, provozierten Diskussionen sowohl in Uni-Räumen als auch in den Stadtteilen.

Immer mit dabei war eine Video-Kamera, die dokumentierte, wie Menschen auf den Rahmen reagieren, wie Gespräche entstehen - etwa am Anatomieplatz über Frauenbilder oder beim "Demokratie-Speeddating" auf dem Uniplatz.

Den fertigen Film zeigten die Studenten am Donnerstag im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) - vor knapp 30 Interessierten. Und danach wurde ziemlich schnell wieder diskutiert. Diesmal darüber, wie man das Projekt fortsetzen, wie man weitere Räume für den Austausch schaffen kann. Denn bei einem seien sich alle Teilnehmer stets einig gewesen, so Studentin Behrisch: "Niemand hat angezweifelt, dass es wichtig ist, mehr zu reden. Vielleicht ist das ja ein guter Ansatzpunkt, um wieder für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sorgen."

An der Fortführung des Projekts hat auch Andrea Edel, Leiterin des städtischen Kulturamts, Interesse: "Die Abschlussveranstaltung im DAI hat gezeigt, dass die Studierendeninitiative das Projekt sehr erfolgreich durchgeführt hat und dass sich im Verlauf des Projekts zahlreiche Ansätze für eine Fortführung und Weiterentwicklung ergeben haben", erklärt sie gegenüber der RNZ. Die Reihe wurde vom Kulturamt finanziell gefördert. Geht es nach Edel, bleibt es dabei: "Ich würde es begrüßen, wenn die Verantwortlichen einen Folgeantrag auf Förderung zur Fortsetzung des Projekts stellen."

Das wollen eigentlich auch die Organisatoren. Die meisten von ihnen können jedoch im nächsten Semester nicht mehr annähernd so viel Zeit in die Initiative stecken - weil sie etwa ihr Studium beenden oder gerade mit der Abschlussarbeit beginnen. Sie hoffen deshalb, dass sich nun neue engagierte Mitstreiter finden, die dafür sorgen wollen, dass in Heidelberg weiter geredet wird.

Info: Wer sich bei dem Projekt engagieren möchte oder eine Idee hat, wie man die Heidelberger zum Reden bringen kann, meldet sich per E-Mail an lehre.vervielfalten@posteo.de.