Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Eine offene Bühne, Kleinkunst, ein Basar, Partys und Konzerte: Das Zeltfestival an der Pädagogischen Hochschule (PH) soll in diesem Jahr seine Erfolgsgeschichte fortsetzen. Was vor sieben Jahren noch von drei Studenten ins Leben gerufen wurde, zieht jetzt in der Spitze bis zu 700 Gäste an. Die Planung wurde immer aufwendiger. Heute sind 19 Studenten monatelang damit beschäftigt, ein abwechslungsreiches Programm für das Festival im Juni auf die Beine zu stellen - und das ehrenamtlich. Drei von ihnen sind für den Bereich "Werbung" zuständig und gaben nun einen Einblick in den Planungsprozess.

"Die Hauptacts verraten wir noch nicht", schmunzelt Katrin Lamade nach einem Seitenblick zu ihren Kolleginnen. Nach und nach wollen sie präsentieren, welche Künstler sie anwerben konnten. Nur so viel wollen sie jetzt schon sagen: "Es beginnt wieder mit der offenen Bühne am Dienstag, der Nachtbasar findet wieder am Mittwoch statt, und am Donnerstag gibt es die PH-Sommerparty", so die 26-Jährige. "Der Ablauf ist auf jeden Fall ähnlich wie im letzten Jahr", ergänzt Katharina Höper.

Schon bevor das Festival am 19. Juni startet, wird auf der Wiese hinter der PH im Neuenheimer Feld das namensgebende Zirkuszelt aufgebaut. Heike Windelband freut sich schon lange auf diesen Moment. Die 26-Jährige ist im Gegensatz zu ihren beiden Kolleginnen zum ersten Mal dabei. "Es wird sicherlich toll, nachher dazustehen und zu sehen, dass alles geklappt hat - aus dem Nichts", strahlt die Studentin. Auch wenn dann noch aussteht, wie viele Gäste kommen und der ganze Plan aufgeht, werden die ersten Früchte der Arbeit sichtbar.

Eröffnet wird das Festival auch in diesem Jahr mit der Kleinkunstbühne. "Dafür haben wir immer viele Bewerbungen", verrät Lamade. Jeder, der sein Können unter Beweis stellen will, hat 15 Minuten Zeit, um das Publikum zu begeistern. Jongleure, Musiker oder kleine Theatergruppen melden sich jedes Jahr an - "aber nicht immer die gleichen Leute", so die 26-Jährige.

Insbesondere für Familien mit Kindern ist der Basar eine gute Möglichkeit, ein wenig zu stöbern. Viele kleine Handwerker bieten dort an 15 bis 20 Ständen Karten, Taschen, Bilder, Schmuck und mehr an. Und wenn es langsam dunkler wird, sollen auch noch Musiker auftreten: "Es ist eine schöne Atmosphäre, weil es eigentlich immer draußen ist", verspricht Höper.

Einmal in der Woche trifft sich die ganze Gruppe, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten und das weitere Vorgehen abzustimmen. Keiner will am Zeltfestival etwas verdienen, alles soll kostendeckend geplant werden. Mit ihren Merchandise-Produkten können sie noch ein wenig Geld einnehmen, das nicht über die Ticketpreise reinkommen muss. Vor allem der Jutebeutel aus dem letzten Jahr war ein Verkaufsschlager: "Wir mussten sogar welche nachdrucken lassen", lacht Lamade. An den Beuteln hat das Team auch erkannt, dass viele Besucher nicht mehr nur aus Heidelberg zum Fest kommen. "Wir sind über die Grenzen der Stadt hinaus gewachsen", verkündet Höper.

Jetzt hoffen die Drei wieder auf viele Besucher, die das Fest genießen "und sich dann schon aufs nächste Jahr freuen", so die 26-Jährige. Dafür hängen sie sich noch einmal besonders rein: "Jetzt geht’s auf jeden Fall nochmal in die heiße Phase", betont Lamade.

