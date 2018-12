Inga Fink war in Ägypten eine von mehr als 30 Jugenddelegierten. Foto: privat

Von Inga Jahn

Heidelberg. Über die Naturschutzjugend (Naju) wurde Inga Fink Teil der Delegation, die vom 17. bis zum 29. November die Jugend auf der UN-Vertragsstaatenkonferenz in Ägypten vertrat. Dabei ging es vor allem um Biodiversität. Über ihre Eindrücke, die Arbeit und ihre weiteren Ziele berichtet die 25-jährige Psychologiestudentin aus Heidelberg im Gespräch mit der RNZ.

Psychologie und Biodiversität - das passt auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammen, oder?

Tatsächlich ist mein Studiengang unter uns deutschen Delegierten eine Ausnahme, alle anderen haben Naturwissenschaften studiert. Doch gerade die Umweltpsychologie befasst sich mit Strategien, um Bewusstsein für Biodiversität zu schaffen. Das Feld ist allerdings noch relativ neu und nicht so bekannt.

Was bedeutet Biodiversität konkret?

Der Themenbereich lässt sich in drei Bereiche einteilen: Artenvielfalt, Vielfalt von Ökosystemen und Lebensräumen sowie genetische Vielfalt. Auf der Konferenz war die genetische Vielfalt und die Frage nach dem Umgang mit genetischen Ressourcen ein großer Aspekt.

Worin bestand Ihre Aufgabe als Jugenddelegierte?

Insgesamt waren wir zwischen 30 und 40 Delegierte aus der ganzen Welt. Die EU-Länder waren leider nur durch uns Deutsche vertreten. Andere Delegierte kamen etwa aus Kenia, Brasilien oder China. Gemeinsam vertraten wir die Jugend. Dabei zählte mehr die Stimme aller Jugendlichen, als meine Meinung als Einzelperson.

Wie haben Sie als Vertreterin der deutschen Jugend einen Überblick über die herrschende Meinung erhalten?

Gemeinsam haben wir Delegierten eine Postkartenaktion ins Leben gerufen und über 400 Karten von Kindern und Jugendlichen erhalten, die so ihre Bedenken, Forderungen und Lösungsansätze formulieren konnten. Die Karten haben wir sortiert und beispielsweise an die Leiterin der Deutschen Delegation übergeben.

Wenn Sie selbst eine Postkarte schreiben müssten, wie würden Sie diese gestalten?

Zwei Dinge liegen mir momentan besonders am Herzen: Zum Einen würde ich gerne darauf aufmerksam machen, dass wir ab sofort richtig Gas geben müssen, um unsere Ziele für 2020 noch halbwegs zu erfüllen. Zum anderen würde ich dazu aufrufen bereits jetzt neue Ziele für die Zeit nach 2020 zu formulieren.

Sie sind am Sonntag erst wieder in Deutschland gelandet und haben viele Eindrücke gesammelt. Was nehmen Sie aus der Konferenz mit?

Im Nachhinein weiß ich viel über die Standpunkte der verschiedenen Länder, kenne Verhandlungsstrategien und den typischen Ablauf einer solchen Konferenz. Außerdem habe ich viele Gleichgesinnte kennengelernt, mit denen ich mich über Projekte und Meinungen austauschen konnte. Das inspiriert und motiviert ungemein.

Und wie geht es jetzt für Sie weiter?

Ich bin voller Tatendrang und bleibe natürlich weiter mit den Jugendlichen weltweit vernetzt. Unsere Postkartenaktion möchte ich international laufen lassen, so kann man den Jugendlichen weiter eine Stimme geben. Meine Delegation endet jetzt allerdings erst einmal. Ich hoffe aber, dass die nächste UN-Vertragsstaatenkonferenz 2020 nicht ohne mich stattfindet.

Wie können sich Interessierte für Umweltschutz und Biodiversität engagieren?

Über helfende Hände freuen wir uns immer. Keine Angst, man muss keine besonderen Kenntnisse haben oder Biologie studieren, um bei uns mitzumachen. Neue Gesichter bringen Vielfalt und Vielfalt bringt neue Ideen. Bei der Naturschutzjugend kann man sich auf ganz unterschiedliche Art engagieren. Auch der Naturschutzbund (Nabu), die Anlaufstelle für alle über 27 Jahren, freut sich über Interessenten. Am besten ist es, wenn man einfach mal im Internet unter www.naju-bw.de schaut, da findet man alle Informationen, die man braucht.