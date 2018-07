Von Jana Schlör

Heidelberg. Sie begeistern täglich tausende Menschen mit ihren abwechslungsreichen Beiträgen auf Instagram, Youtube oder anderen sozialen Netzwerken - die Rede ist von sogenannten Influencern. Sie haben es sich zum Beruf gemacht, täglich neue Bilder zu posten, kleine Videos zu drehen - und so die Menschen zu unterhalten.

Dass man damit - durch Platzieren von Werbung - Geld verdienen kann, hätte bis vor wenigen Jahren wohl niemand für möglich gehalten - auch nicht Luisa Lion. Die Influencerin und Bloggerin war nun im Rahmen einer Vortragsreihe zu Gast in der SRH-Hochschule, um den Studenten des Studiengangs Medien- und Kommunikationsmanagement von ihren Erfahrungen zu erzählen.

"Ziel ist es, mit den Vorträgen Inspirationen zu bieten, nicht nur Fachwissen", berichtet Professor Alexander Häntzschel. Er unterrichtet die Kommunikationsstudenten, die im Rahmen eines Seminars eine eigene Webseite oder einen Blog anfertigen müssen.

Auch Luisa Lion hat irgendwann mal mit einem Blog angefangen, genauer: im Jahr 2009. Zwei Jahre später postete sie ihre ersten Beiträge auf der Foto-Plattform Instagram. Seitdem ist die Zahl ihrer Follower stetig gewachsen. Mittlerweile folgen ihr mehr als 300.000 Menschen auf Instagram, sie hat zwei eigene You-Tube-Kanäle, einen eigenen Blog und sogar zwei Firmen. Doch der Erfolg kommt nicht von alleine, wie die Hamburgerin verrät: "Man muss kontinuierlich dranbleiben und was posten! Außerdem sollte man Spaß an der Sache haben und nicht nur an das Geld und die Reisen denken."

Die Karriere der Influencerin zeigt: Wer in den sozialen Netzwerken bei den Menschen gut ankommt, hat auch bei Firmen und Werbepartnern einen guten Stand. Was nicht heißt, dass das Leben als Internet-Sternchen immer perfekt ist: So seien die meisten Reisen von morgens bis abends komplett durchgeplant und es bleibt nur wenig Zeit für sich, sagt Luisa Lion. "Es muss viel Content produziert werden und das beansprucht einfach Zeit."

Content produzieren, das heißt in dem Fall vor allem eines: Fotos, Fotos, Fotos. Leichte Arbeit, könnte man meinen. Doch wie viel Aufwand oft hinter einem Post steckt, wissen wahrscheinlich die wenigsten. "Die Vor- und Nachbereitungen nehmen immer die meiste Zeit in Anspruch. Wenn man für ein Bild sogar ein ganzes Set aufbauen muss, kann das schon mal ein bis zwei Stunden dauern", so die Bloggerin.

Auf die Frage der Studenten, wie man denn überhaupt so eine große Reichweite erreichen kann, antwortet Luisa Lion mit einem Ratschlag: "Es ist sinnvoll, mehrere soziale Netzwerke gleichzeitig zu nutzen. Außerdem muss man Spuren hinterlassen, das heißt bei anderen Profilen vorbeischauen, liken und kommentieren." Das aber brauche Zeit. Schließlich habe auch sie mal klein anfangen müssen, so die Bloggerin.

Solche Tipps kamen bei den Studenten gut an. Vor allem bei einem Studenten, der selbst in der großen weiten Welt des Internets Fuß fassen möchte: Max Kasel. Der 23-Jährige hat gemeinsam mit einem Kommilitonen einen eigenen Youtube-Kanal ins Leben gerufen. In "Der Show" werden regelmäßig Instagrammer aus Heidelberg vorgestellt - ein Projekt, das noch am Anfang steht, aber: "Wir haben gesehen, dass unsere Idee nicht komplett falsch ist und dass jeder einmal klein anfängt", so Kasel.

Nicht so optimistisch zeigte sich dagegen die 20-jährige Cara de Oliveira: "Ich denke, der Markt ist schon so groß und dadurch ist es sehr schwer, jetzt noch Erfolg als Influencer zu haben."