Heidelberg. (jas) Der studentische Kunstverein "Art van Demon" stellt am Freitag, 29. Juni, um 19 Uhr in den Breidenbach Studios, Hebelstraße 18, seine aktuelle Ausstellung "Blinder Fleck" vor. Bei der Vernissage werden rund 15 unterschiedliche Künstlerpositionen gezeigt, die sich in ihren multimedialen Werken zum sozialpsychologischen Phänomen des blinden Flecks in der zeitgenössischen Kunst äußern. Das Spektrum der Exponate reicht dabei von Gemälden, Collagen, Fotografien und Grafiken bis hin zu Skulpturen, Videos und Installationen. "Art van Demon" ist ein Verein, der 2007 in Heidelberg von mehreren Studenten der Kunstgeschichte gegründet wurde. Unter seinem Dach organisieren die Studenten selbstständig Ausstellungen.