Heidelberg. (kau). Missverständnisse, Mangel an Informationen, Unsicherheit bei den Dozentinnen und Dozenten - am Zentralen Sprachlabor der Uni (ZSL) ist die Stimmung angespannt. Grund für die Unruhe: Das Konzept für das neue "Internationale Zentrum für Sprachen, Kulturen und übergreifende Kompetenzen" und die damit einhergehende Umstrukturierung. Demnach sollen Institutionen, die in die Kategorie "Übergreifende Kompetenzen" fallen, unter einem Dach kooperieren. Dazu gehören etwa das Internationale Sprachzentrum, die Career Services und das ZSL.

Doch innerhalb des Sprachlabors sorgen die Pläne nicht gerade für Begeisterung: In den vergangenen Monaten seien Lehrkräfte nur bruchstückhaft über Veränderungen informiert worden, kritisiert ein Dozent im RNZ-Gespräch. Die sporadischen Mitteilungen hätten zu einem Unsicherheitsgefühl unter den Mitarbeitern geführt, viele machen sich offenbar Sorgen um ihre Stellen.

Mit einer Vollversammlung für Dozenten und Studierende des ZSL wollte die Projektleitung am vergangenen Freitag Unklarheiten aus dem Weg räumen. Projektleiter Óscar Loureda Lamas stellte das Konzept ausführlich vor und betonte, von nun an in die Zukunft zu schauen und das Vergangene zu vergessen.

Das kam bei einigen Mitarbeitern nicht gut an: Natürlich spreche er nur für sich, aber er habe den Kommunikationsstil des Prorektors mit Empörung verfolgt, bedauert ein Dozent, der anonym bleiben möchte. "Ich empfand es fast als beleidigend, dass er, anstatt die jahrelange Entwicklungsarbeit durch die Lehrkräfte mit ein paar Worten zu würdigen, nur die Formulierung fand, dass ihm die Vergangenheit ,scheißegal’ sei." Eine andere Dozentin sieht das ähnlich: "Ich denke, dass das Konzept und die globale Strategie der richtige Ansatz sind. Aber der Ton bei der Veranstaltung hat mich negativ beeinflusst."

Der Arbeitskreis und das Referat "Lehre und Lernen" des Studierendenrates (Stura) äußerten sich in einer Stellungnahme ebenfalls kritisch: Der Stura sei erst über die Pläne informiert worden, als bereits ein Entwurf im Senat eingereicht werden sollte. Außerdem habe man keine Einladung zur Vollversammlung erhalten. "Es müssen eine breite Öffentlichkeit und ein Diskussionsraum geschaffen werden, damit alle ihre Erfahrungen einbringen können und alle diese Umstrukturierung gemeinsam tragen", fordern die Studenten.

Im Vorfeld der Vollversammlung hatte eine Mail, die der RNZ vorliegt, für Empörung und Verunsicherung unter den Dozenten gesorgt: In dieser hatte ZSL-Geschäftsführer Volker Mohr den Mitarbeitern untersagt, sich zum Thema Umstrukturierung zu treffen, ohne dass er oder Projektleiterin Mila Crespo Pico beteiligt seien. Kontakte zur Presse wurden ebenfalls verboten. Mohr bezog sich dabei auf ein Gespräch mit Prorektor Loureda. Auf RNZ-Anfrage rudern Mohr und Crespo zurück: Die E-Mail sei "in der Eile in einer Weise formuliert worden, die die Worte von Prorektor Loureda unangemessen und unrichtig wiedergibt". Stattdessen habe Loureda auf die Einhaltung des Dienstweges hingewiesen. Demnach hatten Mitarbeiter direkt ihn kontaktiert, ohne vorher Mohr oder den Direktor des ZSL einzubeziehen. Auch ein Presse-Verbot sei keinesfalls ausgesprochen worden. Es ginge lediglich darum, dass Infos nicht verfrüht an Außenstehende weitergeleitet werden.

Aber auch bei Studenten des ZSL kamen nicht alle Infos an: Die Einladung zur Vollversammlung hatte kaum jemanden erreicht. Nur zwei waren tatsächlich dort und verschafften sich einen Eindruck vom neuen Konzept. "Das ist einfach eine festgefahrene Situation", fasste einer von ihnen die Lage zusammen.