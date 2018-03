Von Steffen Blatt

So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein: "Die Leute hier sind offener und freundlicher als in meiner Heimat. Sie grüßen, auch wenn sie mich nicht kennen", sagt die Russin Ekaterina Stepanova. "Die Menschen sind reservierter, zu Hause sind sie gesprächiger", sagt der Marokkaner Reda Miraoui. Sie beide sind Studenten und machen gerade ein Praktikum - Stepanova bei den NEC Laboratories in Heidelberg, Miraoui bei Detect Value in Walldorf.

[-] Weniger anzeigen HintergrundDie Studentenorganisation AIESEC wurde 1948 von Studenten aus Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen und Schweden gegründet, Deutschland ist seit 1952 dabei. Im "Youth Engagement"-Programm können sich Studenten im Ausland in sozialen Projekten engagieren. "Global Exchange" bringt Studenten und Unternehmen für Praktika zusammen. Die Studenten müssen sich bei ihren lokalen Komitees bewerben und absolvieren Vorbereitungsseminare. Die AIESEC-Gruppen im Zielland kümmern sich um Flug, Visumsangelegenheiten, eine Wohnung, die Betreuung vor Ort - und einen gefüllten Kühlschrank für die ersten Tage. ste

Beide haben sich in ihrer Heimat bei den lokalen Komitees der Studentenorganisation AIESEC beworben, die Praktikanten mit Unternehmen zusammenbringt (siehe "Hintergrund"). Stepanova arbeitet seit Juli 2013 bei NEC am Römerkreis - gut 6000 Kilometer von ihrer Heimatstadt Tomsk in Sibirien entfernt, wo sie ihren Bachelor in Computerwissenschaften gemacht hat. Sie betreut derzeit mit anderen eine Internetseite, die die Stromproduktion von Solargeneratoren in verschiedenen Gebäuden überwacht.

"Ich mag Heidelberg sehr, es ist ganz anders als Russland. Ich mag die Altstadt, die Architektur, so etwas habe ich vorher noch nie gesehen", sagt die 24-Jährige. Und bei aller Arbeit kommt die Freizeit auch nicht zu kurz: Schwetzingen hat sie bereits besucht, Ladenburg, Mannheim, Berlin und München. In der bayrischen Landeshauptstadt nahm sie an einem "Willkommens-Wochenende" der dortigen AIESEC-Gruppe für alle Praktikanten in Deutschland teil, inklusive Stadtrundfahrt und Besuch des Oktoberfestes. "Ich bin kein Bier-Fan, aber es war interessant, das mal zu sehen", kommentiert sie diplomatisch ihren Besuch im Wies'n-Zelt - bei dem sie nur Wasser trank.

Mittlerweile hat sie schon viele andere Studenten kennengelernt, denn AIESEC organisiert regelmäßig Stammtische, damit die Praktikanten Anschluss finden. Dennoch war die Anfangszeit in Heidelberg nicht leicht: Sie sprach kein Wort Deutsch, konnte die Schrift nicht lesen. Sie nimmt Deutschstunden und versucht, im Restaurant in der Landessprache zu bestellen. Kürzlich ist sie aus ihrer Wohnung in Neuenheim ausgezogen, in eine WG in Eppelheim. Auch da musste sie mit dem Vermieter Deutsch sprechen, was offenbar gut funktioniert hat. Dennoch hat sie hin und wieder Heimweh, nach ihren Freunden, nach dem russischen Essen. Doch dank Skype bleibt sie in Kontakt. Noch bis Ende März arbeitet sie bei NEC, dann will sie in Tomsk ihren Master in Angriff nehmen.

Miraoui wird noch etwas länger bleiben, er ist erst seit dem 29. Dezember 2013 in Deutschland, seit einer Woche arbeitet er bei Detect Value, einem Dienstleister im Bereich Personal-, Vertriebs- und IT-Management. Silvester erlebte er auf dem Heidelberger Schloss, die Touristentour in Heidelberg mit Alter Brücke und Altstadt hat er auch schon absolviert. Er wirkt abgeklärter als Stepanova, so neu scheint das alles nicht für ihn zu sein. "Ich war schon ein paar Mal in Europa", erzählt er. Deutschland erinnere ihn ein bisschen an Nordfrankreich - schon etwas anderes als seine Heimat Rabat, die Hauptstadt Marokkos.

In seiner Firma lernt er gerade alles kennen, und er freut sich, dass er ein Teil des SAP-Umfeldes ist - der Software-Gigant in der Nachbarschaft ist einer der Hauptkunden von Detect Value. Miraoui arbeitet in der IT-Sparte des Unternehmens, seinen Master hat der 23-Jährige auch in diesem Bereich gemacht. "Die Leute dort sind sehr freundlich und machen es mir einfach, mich zurechtzufinden", sagt er - auch wenn die Deutschen etwas zurückhaltend sind.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.aiesec.de. Unternehmen, die Praktikumsplätze zur Verfügung stellen wollen, können sich per E-Mail an vper.heidelberg@aiesec.de wenden.