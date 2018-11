hob. Sommer, Sonne, Spaß und gute Laune satt bietet das Zeltfestival auf dem Gelände der Pädagogischen Hochschule. Für den 16. bis 20. Juni haben die Studentinnen und Studenten ehrenamtlich ein kulturelles und sportliches, festliches und gemütliches Programm auf die Beine gestellt. Und das bei kleinen Preisen, damit jeder die Atmosphäre genießen kann.

> Mit einer offenen Bühne wird auch in diesem Jahr das Festival am Dienstag, 16. Juni, eröffnet. Den Startschuss gibt die "Schöne Männerband avec la sirène", die schon im letzten Jahr das Publikum begeisterte. Anschließend können Akrobaten, Liedermacher und Wortkünstler ihr Können demonstrieren. Los geht es um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Im Nachtbasar im Zelt können die Besucher am Mittwoch, 17. Juni, auf einem Kunsthandwerkermarkt stöbern. Die passende Begleitmusik bietet der Liedermacher Dominik Baer mit Band.

> Auch Florian Ostertag und Nasim stehen an diesem Tag auf der Bühne. Der Newcomer Nasim aus Stuttgart drückt seine arabische Seele in deutscher Sprache aus - irgendwo zwischen Tausendundeinernacht und schwäbischer Kehrwoche. Der Multi-Instrumentalist Florian Ostertag präsentiert eine Mischung aus persönlichem Tiefgang und musikalischem Hochsprung. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Bei der Sommerparty am Donnerstag, 18. Juni, spielen Funk Johtsi and the Fabulous Nine, Sicktune und Frau Kreis und Herrdammert. Als DJ ist Monophonic am Start - und Prof. Carsten Rohlfs, der sich bereits bei "Your Prof is a DJ" bewährt hat. Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro.

> Sebastian 23 ist Kabarettist, Liedermacher, Poetry Slammer und Mützenträger. Im Zelt präsentiert er am Freitag, 19. Juni, sein Programm "Popcorn im Kopfkino", danach gibt’s lauschige Live-Musik. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 (ermäßigt: 5) Euro.

> Le Fly und Katinka bringen am Samstag, 20. Juni, bei der Abschlussparty das Zelt zum Beben - Katinka mit einer Mischung aus Punk und Funk, Le Fly mit Rap und Rock, Reggae und Funk, Gesang und Ska. Losgeflogen wird um 20 Uhr. Eintritt: 8 Euro.

Info: Zeltfestival vom 16. bis 20. Juni auf dem Gelände der Neuen Pädagogischen Hochschule, Im Neuenheimer Feld 561.