Rappelvoll war es bei der 'Semester Closing'-Medizinerfete von Studi-Break in der Alten Weinfabrik. Foto: privat

Von Samuel Rieth

Sieht aus wie eine Fachschaftsparty, ist aber keine: "Jura Semester Opening" steht auf dem Flyer, daneben prangt ein "Universität Heidelberg"-Logo. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass es nicht das Offizielle, sondern selbst designt ist, denn mit der Uni oder der Jura-Fachschaft hat der Partyveranstalter "Studi-Break" nichts zu tun. Das habe bei vielen Jura-Studenten für Verwirrung gesorgt, berichtet Mario Kuhn vom Party-Arbeitskreis der Fachschaft - besonders, weil deren eigene Semesteranfangsparty nur zwei Tage später stattfand. Zwar sei die trotz der Konkurrenz gut besucht gewesen, aber die Fachschaft fürchtet um ihre Einnahmen. "Wir finanzieren uns damit", so Kuhn.

Studi-Break ist ein Ein-Mann-Unternehmen, und der Mann heißt Ali Özdemir. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet, als die Medifete nicht gut lief und Özdemir einem Freund in der Medizin-Fachschaft Unterstützung anbot. Seitdem arbeiten die Fachschaft und Studi-Break zusammen. "Die Kooperation funktioniert sehr gut", sagt ein langjähriges Fachschaftsmitglied. Veranstalte er Partys ohne die dazugehörige Fachschaft, arbeite er immer mit Studenten aus dem jeweiligen Studiengang zusammen, erklärt Özdemir.

Sein "Jura Semester Opening" habe eine "Marktlücke" geschlossen. Denn die Jura-Fachschaft habe 2011 bei einem Treffen kein Interesse daran bekundet, mehr als eine Party in der Semestermitte zu veranstalten, und ihm grünes Licht gegeben, selbst etwas zu starten. Die Fachschaft bestreitet das. Erst nach dem Erfolg der Jura-Partys von Studi-Break sei die Fachschaft auf den fahrenden Zug aufgesprungen, sagt Özdemir: "Das ist eine Einnahmequelle, die ich ins Leben gerufen habe."

Vor Jahren habe sie bereits Semesteranfangspartys veranstaltet, berichtet hingegen die Jura-Fachschaft, und im Wintersemester 2012/13 wieder damit begonnen. Sie wandte sich an das "Ziegler", wo die Studi-Break-Partys stattfanden. "Nachdem wir erfahren hatten, dass es sich nicht um die Fachschaft handelt, haben wir umgehend die Zusammenarbeit beendet", erklärt Ziegler-Geschäftsführer Gerhart Bollack. Studi-Break wich danach auf das Frauenbad im Alten Hallenbad aus.

Özdemir schlug der Jura-Fachschaft auch eine gemeinsame Party mit den Medizinern und Studi-Break vor. Die Juristen lehnten ab, die Konditionen des Angebots seien "sehr schlecht" gewesen. "Wir finden, dass man als Fachschaft keine Eventmanagementagentur braucht, um eine Party auszurichten", so Kuhn: "Wir haben selbst genügend engagierte Leute." Dann boten die Juristen den Medizinern ihrerseits erfolglos eine Kooperation an - ohne Studi-Break.

Damit hätten die Juristen ihn hintergangen, findet Özdemir. Die Party veranstaltet er trotzdem: Am Donnerstag findet im zweiten Jahr die Nikolausparty "der Medizin- und Jurastudenten" - so die Facebook-Beschreibung - statt, organisiert von Studi-Break und der Medizin-Fachschaft. Drei Jura-Studenten übernehmen laut Özdemir den Karten-Vorverkauf.

Er wolle auch kleinere Studiengänge unterstützen, und das unterscheide ihn von anderen kommerziellen Partyveranstaltern. An der "Semester Opening Party der Zahni- und VWL-Studenten" im Oktober war keine der beiden Fachschaften beteiligt, die Einnahmen gingen aber an das Zahnmedizin-Examenssemester, zur Finanzierung des Examensballs. Auch zwei VWL-Erstsemester, die eine Eröffnungsparty ihrer Fachschaft vermissten, hätten mitgeholfen, so Özdemir. Inzwischen hat er sich aber bei der VWL-Fachschaft gemeldet. "Ohne deren Segen werde ich keine VWL-Partys mehr organisieren", sagt er. Wie es mit seinen Jura-Partys weitergeht, weiß er noch nicht. "Aus Trotz" könne er aber weitermachen, denn er fühle sich von der Fachschaft ungerechnet behandelt und erwarte eine Entschuldigung.

Das Thema kam auch in der Fachschaftskonferenz (FSK) zur Sprache. Ein Vorschlag: ein FSK-Siegel für Fachschaftspartys. Rechtlich können die Fachschaften zwar nichts ausrichten, die Werbung mit dem Uni-Schriftzug könnte für Studi-Break aber zum Problem werden: "Die Verwendung des Namens ist unzulässig", sagt Uni-Sprecherin Marietta Fuhrmann-Koch. Die Sache werde vom Rechtsdezernat der Uni geprüft.