Von Holger Buchwald

Heidelberg. Bald entscheidet sich, wie die Studenten an der Universität Heidelberg zukünftig mitbestimmen dürfen. Sie werden bei der Urabstimmung im Mai wahrscheinlich zwischen zwei Modellen wählen können: Die Arbeitsgemeinschaft Verfasste Studierendenschaft (AG VS) befürwortet ein Studierendenrat-Modell (StuRa), während sich ein bunter Zusammenschluss von Mitgliedern des CDU-nahen Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) bis hin zur Hochschulgruppe der Linken für ein direkt gewähltes Studierendenparlament (StuPa) einsetzt. Noch einmal hatten alle Nachwuchsakademiker vergangene Woche die Möglichkeit, ihre Einwände gegen die Modelle vorzubringen, als die beiden Initiativen ihre Satzungsentwürfe im Hörsaal 1 der Neuen Universität vorstellten. Doch das Thema ist für die meisten nicht attraktiv genug: Nicht einmal 50 Zuhörer fanden den Weg in die Diskussionsveranstaltung.

> Im Studierendenrat (StuRa) haben die Fachschaften viel Macht. Nach dem Satzungsvorschlag der AG VS gibt es zwei Möglichkeiten, um einen Sitz in diesem zentralen Legislativorgan zu ergattern, das unter anderem für die Mittelverwendung der Verfassten Studierendenschaft verantwortlich sein soll: entweder per Wahl über die Liste einer Hochschulgruppe oder eben als Vertreter einer Fachschaft.

Bewusst will die AG VS jeder Fachschaft, die übrigens laut Gesetz von allen Studenten einer Fakultät gebildet wird, Satzungsautonomie gewähren. Ob sie ihren Vertreter für den Rat direkt von den Studenten wählen lassen, oder ob er von einem Gremium entsandt wird, könnte von Fach zu Fach ganz unterschiedlich sein. Damit auch die kleinen Fachschaften mit wenigen hochschulpolitisch aktiven Studenten die Möglichkeit haben, einen Vertreter in den StuRa zu entsenden, können sie Kooperationen mit anderen Fachschaften bilden. Diese Satzungsautonomie geht so weit, dass sie ihre StuRa-Vertreter auch mit einem imperativen Mandat ausstatten könnten. Dann müssten sich die Gremienmitglieder für jede Abstimmung vorab von der Basis ein Votum einholen.

Damit die parteinahen Hochschulgruppen den StuRa nicht dominieren, soll die Anzahl der über Listen gewählten Ratsmitglieder an die Wahlbeteiligung gekoppelt werden. Liegt sie über 50 Prozent, kommen genauso viele Listen- wie Fachschaftsvertreter in den StuRa. Kritiker bemängeln, dass das StuRa-Modell dadurch sehr undurchschaubar wird und die Anzahl der Gremienmitglieder stark schwanken kann.

Die Referate werden vom StuRa gebildet und sollen seine Beschlüsse umsetzen. In der Referatekonferenz sitzen zwei Studenten, die auch die zentralen Ansprechpartner für das Rektorat sein könnten. Sie müssen sich aber alle ihre Handlungen vom Studierendenrat absegnen lassen.

> Studentenparlament (StuPa): Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zum StuRa-Vorschlag ist, dass alle Mitglieder des Studentenparlaments direkt gewählt werden. "Anders als beim StuRa-Vorschlag hat dadurch ein Mittellatein- nicht ein 50-fach größeres Stimmgewicht als ein Jura-Student", klärt Sebastian Kruft auf. Die Kritik, dass dadurch die politischen Hochschulgruppen im Vorteil wären, da sie mehr Geld für den Wahlkampf zur Verfügung haben, perlt an ihm ab. "Wahlkampf ist nötig. Das ist wichtig für die politische Kultur an der Uni." Dadurch könne auch die Wahlbeteiligung gesteigert werden. Der Vorteil dieses Modells liegt für Kruft auf der Hand: "Es funktioniert auch, wenn keine Fachschaften kandidieren. Die Studenten sehen direkt, was sie mit ihrer Stimme erreichen können." Ein imperatives Mandat lehnt die StuPa-Initiative ab. Einmal gewählt sollen die Abgeordneten frei entscheiden können, ohne sich jedes Mal aufs Neue bei ihren Wählern die Unterstützung zu sichern. Jeder könne eine Liste aufstellen, so Kruft, auch Fachschaften und nicht-politische Gruppen.

Urabstimmungen bleiben laut StuPa-Vorschlag möglich. Sie können vom Parlament oder der Fachschaftskonferenz (FSK) angestoßen werden. Auch nach diesem Modell bilden die Referate, die hier Vorstand heißen, das zentrale Exekutivorgan der Verfassten Studierendenschaft. Die Fachschaften sollen weiterhin auf Fakultätsebene bestehen bleiben. Sie können sich eine eigene Satzung geben, die allerdings vom Studierendenparlament bestätigt werden muss. In der Fachschaftskonferenz hat jede Fachschaft ein bis sechs Stimmen. Sie hat gegenüber den Beschlüssen des StuPa ein aufschiebendes Vetorecht: Das heißt, sie kann überstimmt werden, muss aber angehört werden. Eine Schlichtungskommission soll Differenzen zwischen FSK und StuPa beilegen. Sie überwacht auch, ob sich die einzelnen Organe der Verfassten Studierendenschaft satzungskonform verhalten.