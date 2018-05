RNZ. Aller Anfang ist schwer - das gilt auch für Menschen, die neu in Heidelberg sind. Sei es, weil sie zum Studium beziehungsweise zum Arbeiten herkommen oder weil sie aus ihrem Heimatland geflohen sind. Um Neuheidelbergern ihren Start zu erleichtern, lädt das Interkulturelle Zentrum (IZ) der Stadt ab morgen an vier Donnerstagnachmittagen zum "You & I - Welcome Café" ins Café des IZ, Bergheimer Straße 147, ein. Es soll eine Plattform zum Kennenlernen und Vernetzen bieten - zur Bildung eines Sprachtandems oder um Hilfen für den Alltag oder einfach Partner für Brett- und Kartenspiele zu finden.

Neben aufgeschlossenen Heidelbergern sind auch mehrere Organisationen vor Ort, die sich dem kulturellen Austausch verschrieben haben, darunter Studentengruppen wie Aegee, Aiesec und Studieren ohne Grenzen. Hinzu kommen der DAAD-Freundeskreis Rhein-Neckar und die Freiwilligenagentur. "Mit dem You & I - Welcome Café bietet das IZ einen offenen Treffpunkt für alle Interessierten, ob neu in Heidelberg oder schon lange hier", so IZ-Leiterin Jagoda Marinic. "Zahlreiche engagierte Organisationen erhalten ihrerseits die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren und miteinander ins Gespräch zu kommen."

Morgen geht es um 16 Uhr los, genauso wie an den anderen Terminen am 6., 13. und 20. Juli. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Weitere Informationen (auch in englischer Sprache) gibt es unter www.iz-heidelberg.de und unter Telefon 06221 / 5815600 oder per E-Mail an iz@heidelberg.de. Dort können sich auch Organisationen melden, die sich an dem Café beteiligen wollen.