Gilt die Abend- und Wochenendregelung beim Semesterticket bald früher und im gesamten VRN-Gebiet? Geht es nach den Studierendenvertretern, die gerade mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) über ein neues Ticket verhandeln, könnten so anstehende Kostensteigerungen ausgeglichen werden.

Der aktuelle Vertrag zum Semesterticket (siehe Hintergrund) läuft zum Wintersemester 2014/15 aus. Deswegen gibt es seit letztem Donnerstag neue Verhandlungen. Erstmals werden die Studierenden dabei nicht vom Studentenwerk vertreten, sondern durch die Verkehrsreferenten des Studierendenrats (StuRa). Auf der anderen Seite verhandelt die Unternehmensgesellschaft Verkehrsverbund Rhein-Neckar (URN) für den VRN. Sowohl die Verkehrsreferenten des StuRa als auch URN-Geschäftsführer Rüdiger Schmidt sind mit den bisherigen Gesprächen zufrieden: "Wir haben festgestellt, dass beide Seiten großes Interesse daran haben, dass es auch weiterhin ein Ticket gibt", so Schmidt.

Hintergrund Der Preis des Semestertickets hat sich seit 1998 von 65,96 Euro um über 150 Prozent auf 167,50 Euro erhöht. Er setzt sich zusammen aus dem Sockelbetrag, den jeder Student berappen muss, und dem Preis, der beim Kauf des Tickets gezahlt wird. Der Sockelbetrag ist von 9,71 Euro schrittweise auf 22,50 Euro gestiegen. Seit 2004 ist darin eine Gebühr von fünf Euro enthalten, mit der die Abend- und Wochenendregelung finanziert wird, nach der Studenten auch ohne Semesterticket am Wochenende und ab 19 Uhr im Bereich Heidelberg umsonst fahren. Der eigentliche Ticketpreis ist im gleichen Zeitraum von 56,24 Euro auf 145 Euro gestiegen. dns

Dennoch sind die StuRa-Vertreter mit dem ersten Angebot des VRN nicht einverstanden. Dieses sieht vor, dass die Leistungen gleich bleiben, während der Sockelbetrag von 22,50 auf 25,80 Euro und der Preis für das Ticket um bis zu acht Euro pro Jahr steigt. Zuviel, finden die Studierenden: "Schon bei den aktuellen Preisen sind über 70 Prozent der Studierenden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis (eher) unzufrieden", so Verkehrsreferentin Katerina Deike. Deswegen dürfe es keine Preissteigerung ohne Erweiterung der Leistungen geben.

Zudem verlangt der StuRa Transparenz und eine Deckelung der Preise. "Nach der aktuellen Regelung kann der VRN ein Jahr auf Kostensteigerungen verzichten und dafür im nächsten Jahr bis zu 16 Euro aufschlagen", erklärt Adrian Koslowski vom Verkehrsreferat: "Das ist nicht nachvollziehbar." Der VRN solle seine Kalkulation offenlegen und wolle dem StuRa entgegenkommen.

Bei den Verhandlungen wurde neben einer Ausweitung des Gültigkeitsbereiches auf die Westpfalz über eine erweiterte Abend- und Wochenendregelung gesprochen. Nach dem Willen der StuRa-Referenten soll diese künftig schon ab 18 Uhr beginnen und für den gesamten VRN-Bereich gelten. Schmidt ist nicht grundsätzlich abgeneigt: "Vorstellbar ist das sicherlich." Er betont aber, dass wegfallende Einkünfte auf den Ticketpreis aufgeschlagen werden müssten.





Hintergrund Keine PH-Verhandlungen Zum Wintersemester 2014/15 läuft auch der Vertrag der Pädagogischen Hochschule (PH) für das Semesterticket aus. Bisher wurde die PH wie die Uni in Verhandlungen mit dem VRN vom Studentenwerk vertreten, das einen gemeinsamen Vertrag für beide aushandelte. Die Studierendenvertretung (SV) der PH will dieses Prinzip wohl beibehalten und sich dem Vertrag, den die Uni voraussichtlich mit dem VRN erzielen wird, anschließen. "Die Verhandlungen, welche die Uni im Moment führt, gelten auch für die PH. Wir führen keine Extraverhandlungen", erläutert Emil Blum, Vorsitzender der SV. Bei den Verkehrsreferenten der Uni sorgt die Entscheidung, auf einen eigenen Vertrag zu verzichten, für Überraschung und Unmut. Ziad-Emanuel Farag erklärt der RNZ: "Wir finden das schwierig. Wir haben weder ein rechtliches, noch ein inhaltliches Mandat, um für die PH mitzuverhandeln." Ihre Aufgabe sei es lediglich, sich an den Interessen der Uni-Studierenden auszurichten, die schließlich auch über den Vertrag abstimmen würden. dns

Daher will der VRN in den nächsten Wochen die Kosten für eventuelle Zusatzleistungen prüfen und Angebote vorlegen, in denen beispielsweise eine frühere Abendregelung mit entsprechend erhöhtem Ticketpreis dargestellt werden. Ende Februar gibt es einen zweiten Gesprächstermin. Dabei sollte dann ein Angebot herauskommen, das die Verkehrsreferenten am 4. März dem StuRa vorstellen, bevor es im Mai zur Urabstimmung kommt.

Trotz den bisher guten Verhandlungen warnt Schmidt jedoch vor zu hohen Erwartungen. Die URN müsse auch mit "einem politischen Auge" entscheiden. So sei das Semesterticket das günstigste Angebot des VRN. "Das soll auch so bleiben. Aber es wäre schwer zu vermitteln, wenn die Schere zu anderen Angeboten sich weiter öffnen würde", sagt er. Die Referenten dagegen betonen die soziale Verantwortung des Unternehmens und der Stadt gegenüber den Studenten. "Viele leben von Bafög und sind auf das Ticket angewiesen. Preissteigerungen tun gerade diesen Studierenden weh", erklärt Simon Habermaaß.

Unterstützung erhoffen sich die Referenten vom Gemeinderat. In Städten wie Karlsruhe wird das Semesterticket deutlich stärker durch die Kommune gefördert, was dort eine Abendregelung ab 18 Uhr möglich macht - im gesamten Bereich des dortigen Verkehrsverbunds und bei 17,50 Euro Sockelbetrag. Gerade im Kommunalwahljahr hoffen sie, Parteien auf ihre Seite ziehen zu können, um ein ähnliches Modell zu etablieren. "Schließlich sind viele Studierende auch viele potenzielle Wähler", so Referent Ziad-Emanuel Farag.