Bochum. (dpa) Die Ergebnisse der ersten Klausuren sind bald da - und bei sehr schlechten Noten kommt mancher Erstsemester auf die Idee, das Studienfach zu wechseln. Bevor sie das Studium an den Nagel hängen, besprechen sie ihre Sorgen am besten mit einem Dozenten. Das rät die Zeitschrift «Unicum» (Ausgabe 11/2013). Sie haben in der Regel schon viele Studierende erlebt - und können die Leistungen des Einzelnen besser einordnen und sie mit denen der Kommilitonen vergleichen. Auch können sie eher beurteilen, ob ein guter Studienabschluss mit den bislang erbrachten Leistungen realistisch ist. Eventuell sind in der Studienrichtung einige verpatzte Klausuren am Anfang ganz normal.

Hilfreich für die Entscheidung sei auch, Kommilitonen aus höheren Semestern um Rat zu bitten. Sie können zum Beispiel gut darüber Auskunft geben, wie hoch die Leistungsanforderungen bis zum Abschluss tatsächlich sind.