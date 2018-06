An den fünf Musikhochschulen in Baden-Württemberg sollen rund 500 Studienplätze und Professorenstellen gestrichen werden. Foto: Patrick Seeger/dpa

Die Töne zwischen den zerstrittenen Musikhochschulen werden harmonischer. Selbst der Rektor einer von den Sparplänen des Ministeriums am stärksten betroffenen Hochschulen klingt inzwischen zuversichtlich.

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Streit um die Sparpläne des Wissenschaftsministeriums gehen die Musikhochschulen im Land wieder aufeinander zu. Die Musikhochschule Mannheim sei wieder in die Landesrektorenkonferenz zurückgekehrt, Trossingen habe seinen Willen dazu erklärt, teilte Ministerin Theresia Bauer (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart mit. Sie hatte sich am Montag mit den Rektoren aller fünf Standorte, darunter auch Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart, getroffen.

Trossingen und Mannheim sind nach den bisherigen Plänen am stärksten von der Streichung von 500 Studienplätzen und 50 Professorenstellen betroffen. Damit sollen vier bis fünf Millionen Euro für den Haushalt eingespart werden.

Mannheims Musikhochschuldirektor Rudolf Meister zeigte sich optimistisch, dass am Ende weniger als 500 Studienplätze gestrichen werden könnten. Die Aussagen der Ministerin wertete er als Zeichen, dass die Einschnitte gleichmäßiger als zunächst vorgesehen auf die fünf Hochschulen verteilt werden sollen. «Ich sehe da eine deutliche Verbesserung», sagte er. «Das Gespräch war sehr gut und sehr konstruktiv.» Er hoffe, dass der Mannheimer Standort deutlich weniger stark bluten müsse als befürchtet.

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßte den geplanten Austausch zwischen den Musikhochschulen. Eine einvernehmliche Lösung ohne Abstriche bei der Qualität müsse weiterhin das Ziel sein. «Wir fordern jedoch nachdrücklich, dass auch das Parlament in Form einer bereits beschlossenen Anhörung im Wissenschaftsausschuss in diesen Dialogprozess einbezogen wird», sagte der Hochschulexperte Dietrich Birk. Es müsse auch im Interesse der Ministerin liegen, alle Fraktionen in den Prozess einzubinden.

Der Vorsitzende der Rektorenkonferenz, Hartmut Höll aus Karlsruhe, hatte bei einer Anhörung im Oktober als Leitlinie ausgegeben, man müsse sich vom Begriff der «Vollhochschule», die alles anbiete, verabschieden. Stattdessen sei ein Vollangebot für ganz Baden-Württemberg anzustreben. Dabei sollen Qualifizierungszentren an den einzelnen Standorten eine Rolle spielen.

Bei der Dienstbesprechung einigten sich Ministerin und Rektoren darauf, den Dialog zwischen Januar und Juni 2014 entlang verschiedener Schwerpunkte fortzuführen, darunter berufliche Perspektiven für die Absolventen, Schulmusik sowie Jazz, Pop und Weltmusik. Der wegen der Sparpläne erlassene Berufungsstopp wird nach Ministeriumsangaben aufgehoben und durch eine strenge Prüfung im Einzelfall ersetzt. In künftige Dienstbesprechungen werde auch die Popakademie in Mannheim einbezogen. Nach Bauers ursprünglichen Plänen soll diese in die Mannheimer Musikhochschule integriert werden.