jk. Rund um das Institut für Sport und Sportwissenschaft im Neuenheimer Feld findet am Freitag, 6. Juli, der Heidelberger "Sport Dies" 2012 statt. Rund 500 Studenten in 24 Teams haben sich angekündigt, um gegeneinander einige mehr und einige weniger ernsthafte sportliche Aufgaben zu absolvieren.

Die Organisation haben wie jedes Jahr Sportstudenten in die Hand genommen, die an dem Projektseminar "Grundlagen von Organisation und Management im Sport" teilnehmen. Aufgeteilt in Arbeitsgruppen wie "Sponsoring", "Öffentlichkeitsarbeit", "Wettkämpfe" oder "Abendveranstaltung" können sich die Studenten praxisnah mit dem Aspekt ihres Studiums beschäftigen, dem sie nach dem Abschluss einmal möglichst gewinnbringend nachgehen möchten. "Es sind zum Beispiel einige dabei, die später in Richtung Sportmanagement gehen wollen. Da ist das hier schon einmal ein gutes Training", sagt Jan Knödler vom Organisationsteam.

Wer einen Platz auf dem Podest erringen möchte, muss einen abwechslungsreichen Achtkampf bestehen - eine bunte Mischung aus Standardspielen wie Fußball, Volleyball oder Ultimate Frisbee und namentlich eher unbekannten Fun-Wettkämpfen wie American Gladiator oder Bumsball. American Gladiator, angelehnt an die 90er-Jahre TV-Show mit den unglaublich schlecht gekleideten und übernatürlich stark gebräunten Kontrahenten, schickt die Teilnehmer auf einen Balken, von dem aus sie sich gegenseitig zu Boden befördern müssen. Beim Bumsball hingegen wird "ein Pezzi-Ball anhand einer Hüft-Stoßbewegung gegen eine Wand gespielt", wie Knödler verrät, "mehr will ich dazu gar nicht sagen".

Wie ernsthaft und mit wie viel Siegeswillen die einzelnen Teams an den Wettbewerb herangehen, variiert traditionell sehr stark. Für Knödler steht jedoch fest: "Da ich Sportler bin, will ich auch gewinnen, wenn ich antrete. Zum Sport gehört auch immer ein gewisser Ehrgeiz. Zudem haben wir wieder sehr schöne Preise." Favorit und Titelverteidiger sind die Studenten der Pädagogischen Hochschule, Preise bekommt allerdings nicht nur der sportliche Sieger. Denn auch das beste Outfit wird belohnt, letztes Jahr überzeugte mit seiner B-Note vor allem das Institut für Ethnologie mit seinem Team "Nga Tama a Maui Tikitiki a Tananga".

Auch für diejenigen, die nicht in einer Mannschaft antreten, könnte sich ein Besuch lohnen. So hat 1899 Hoffenheim eine Torwand samt zu gewinnenden Preisen beigesteuert, und im achteckigen Soccout-Cage lässt sich trickgeladener Eins-Gegen-Eins-Fußball zelebrieren. Es gibt einen Airtrack, eine Luftmatratze gigantischen Ausmaßes, auf der gefahrlos akrobatische Sprungeinlagen ausprobiert werden können, sowie ein Bungee-Trampolin. Zudem hat die Institutsfachschaft einen Spendenlauf für ein Projekt in Gambia organisiert.

Zum Abschluss soll dann noch gefeiert werden. Um 21 Uhr wird die Karlsruher Band "Le Grand Uff Zaque" mit ihrem Mix aus Hip-Hop, Funk und Elektrosounds die Party eröffnen - auch notorische Sportgegner und Bewegungslegastheniker sind dabei herzlich willkommen.