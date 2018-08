Von Hannah Kappenberger

Der gestiefelte Kater - da denkt man an das alte Märchen, an Hollywoodverfilmungen oder vielleicht an die Figur aus dem Animationsfilm "Shrek". Wer mit diesen Erwartungen zur gleichnamigen Aufführung des "Vogelfrei"-Theaters des Germanistischen Seminars geht, könnte überrascht werden.

Das Stück von Ludwig Tieck, das 1797 verfasst wurde, handelt zwar auch von einem Bauernsohn, der von seinem Vater einen scheinbar gewöhnlichen Kater geerbt hat - bis dieser plötzlich zu sprechen beginnt und dem Sohn den Weg in ein besseres Leben ermöglicht. Die Komödie hat aber noch mehr zu bieten: "Es handelt sich eigentlich um ein Stück mit mehreren Ebenen. Es wird eine große Illusion hervorgerufen, dank einer Kombination aus Märchenwelt und dem heutigen Jetzt", erklärt Flavia Harmati, die gemeinsam mit Jonathan Fürste und Christina Bauernfeind Regie führt.

Bei "Der gestiefelte Kater" handelt es sich eigentlich um ein Stück im Stück: "Die Schauspieler spielen teilweise Schauspieler, die selbst gerade ein Stück spielen." Um das zu verdeutlichen, wurde die gesamte Requisite überwiegend in Schwarz gehalten, und auch unter den Kostümen tragen die Schauspieler schwarze Kleidung. "Auf diese Weise haben wir eine Art Projektionsfläche für die Illusion, die geschaffen wird", erklärt Harmati. Die verschiedenen Ebenen, auf denen das Stück spielt, zeigen sich auch im Aufbau der Bühne: Sie ist dreigeteilt, das Ensemble agiert zum Teil auf Podesten. "Je höher die Bühne, auf der die Schauspieler sich befinden, desto tiefer die Illusion, die geschaffen wird", erläutert Harmati die Idee hinter dieser Konstruktion.

Alle Mitglieder der Gruppe "Vogelfrei" sind noch Studenten, auch die Regisseure. Obwohl die Theatergruppe in der Germanistik zuhause ist, sind auch Theaterfreunde aus anderen Fakultäten dabei: "Wir haben sogar ein paar Physiker." Auch sonst ist das Ensemble gemischt, es gibt Neueinsteiger, die mit dem gestiefelten Kater zum ersten Mal mit Theater in Berührung kommen, aber auch alte Hasen, die schon lange mitspielen. Trotzdem funktioniert die Zusammenarbeit in der 23-köpfigen Gruppe ohne Probleme: "Es war ein tolles Erlebnis, die Gruppendynamik mitzukriegen, die sich während der Proben entwickelt hat", erzählt Harmati zufrieden.

Die Premiere des Stücks findet am Freitag, 27. Juni, um 20 Uhr statt, danach folgen weitere Aufführungen am 28. Juni, am 2./3./5. und 10. Juli, jeweils um 20 Uhr. Wie jedes Jahr finden die Freilichtaufführungen im Garten des Seminargebäudes in der Karlstraße 2 statt. Bei schlechtem Wetter gibt es einen Ersatztermin am 11. Juli. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Internet unter www.vogelfrei.uni-hd.de. Außerdem werden von heute bis Donnerstag von 10.30 Uhr bis 13 Uhr Karten im Germanistischen Seminar, Hauptstraße 209, verkauft. Für Studenten beträgt der Eintritt vier Euro, ansonsten sechs Euro.