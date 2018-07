Von Julia Schönthaler

"Deine Pflicht als Gentlemen ruft dich zurück!", fordert Léon Ruffer alias Jack. Robert Jarvon als Dandy Algernon gibt nonchalant zurück: "Die hat mich noch nie von einem Vergnügen abgehalten." Allgemeines Lächeln im Hörsaal 313 des Zentrums für Altertumswissenschaften, in dem die Probe der Theatergruppe "Artbacken" für Oscar Wildes Stück "Bunbury. Oder: Ernst sein ist alles" stattfindet. Der Esprit von Wilde war bereits zu spüren, während die Proben Ende November noch in der Anfangsphase steckten. Besonders zwischen der dozierenden Miss Prism - Katharina Kaisig - und dem komischen Priester, gespielt von Kevin Moschner, flogen die Funken.

Das funktioniert vor allem dank angenehmer Probenatmosphäre. "Wir sind alle viel zu harmoniebedürftig", meint Geschichts- und Lateinstudent Oliver Schlauersbach. Nur deshalb kann das auffälligste Charakteristikum der "Artbacken" überhaupt funktionieren: Sie proben ohne Regie. Oliver fungiert mehr als Moderator, kündigt zwar die zu spielenden Szenen an und gibt auch als Erster Feedback, aber die anderen Schauspieler verfolgen die Szene ebenso aufmerksam, kritisieren und machen Vorschläge. Alle sind voll und ganz bei der Sache. "Wir sind da sehr basisdemokratisch", beschreibt Oliver das Vorgehen, das nicht nur Regie, sondern auch Kostüme, Requisiten und Organisation betrifft. Vorschläge kommen von allen Seiten: "Weil wir nur rund zehn Leute sind, kann sich auch wirklich jeder einbringen", fügt Thuy Giang Trinh hinzu.

Vor einigen Semestern hat Oliver die Schauspiellust gepackt, doch genau wie Robert Jarvon, der in diesem Jahr die Hauptrolle spielt, hatte er noch keine Schauspielerfahrung gesammelt. "Wir wollten nicht zu einer etablierten Theatergruppe und dann nur den Baum spielen", erklärt er und gründete kurzerhand eine eigene Gruppe. Beinahe alle Mitglieder hatten wenig bis keine Theatererfahrung - "wir haben einfach experimentell gelernt", erklärt Thuy. Dadurch hatte die erste Aufführung im letzten Semester eine lange Vorlaufzeit. Und das Ergebnis in Form von Max Frischs "Die Brandstifter" konnte sich sehen lassen: "Die Resonanz war viel besser als erwartet", freut sich Oliver. "Wir spielen mit dem Pay-After-Prinzip", erklärt Thuy, "die Zuschauer zahlen erst nach der Aufführung den Betrag, den sie für angemessen halten. Dadurch ist auch unser Erfolg messbar."

Das Prinzip wird auch in diesem Jahr beibehalten - wer aber befürchtet, ohne Ticket nicht an einen Platz zu gelangen, kann aufatmen: Reservierungen sind erlaubt. Und die wird es auch brauchen: Im letzten Jahr waren die Aufführungen ausverkauft. Am 20. Januar ist neue Premiere. Die Schauspieler sind beinahe die gleichen geblieben, doch was die Rollengröße angeht, wurde munter getauscht: Die Hauptdarsteller des letzten Jahres geben sich nun mit kleinen Rollen zufrieden. Die Stückauswahl wurde ganz zur Freude des Hauptdarstellers Léon Ruffer getroffen. "Er hat uns das Stück seit Sommer quasi mantrahaft eingebläut - wir konnten gar keine Wahl mehr treffen."

Info: Kartenreservierungen per E-Mail an artbacken@gmx.de. Aufführungen am 20., 21. und 22. Januar im Kulturfenster, Kirchstraße 16.