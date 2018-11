Heidelberg. (dpa-lsw) Bis zum Beginn des Wintersemesters in diesem Jahr sind nach Einschätzung des Deutschen Studentenwerks 25.000 zusätzliche Plätze in Wohnheimen notwendig. «Jeder vierte Studienanfänger braucht einen Wohnheimplatz» sagte am Mittwoch der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Achim Meyer auf der Heyde, in Heidelberg. Bundesweit gibt es bislang 188 000 Wohnheimplätze, etwa 20 000 sind in Bau.

Während einer Tagung mit mehr als 130 Experten aus 58 Uni-Städten appellierte Meyer auf der Heyde an den Bund, das geplante Programm zur Förderung des Wohnheimbaus zügig umzusetzen. Der Studentenwerk-Chef würdigte die Bemühungen vor allem in Bayern, Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg, das Angebot an Wohnheimplätzen auszubauen. Seit 2007 sei die Zahl der Studienanfänger um 50 Prozent gestiegen, die Zahl der staatlich geförderten Wohnheimplätze dagegen nur um 5 Prozent. Diese Schere dürfte sich nicht weiter öffnen, forderte Meyer auf der Heyde.