Von Holger Buchwald

Rainer Holm-Hadulla (63) ist Professor für Psychotherapeutische Medizin an der Universität Heidelberg und leitender Arzt der Psychosozialen Beratungsstelle des Studierendenwerks. Unter seiner Leitung entstand die Studie zu psychischen Problemen von Studenten. Im RNZ-Interview verdeutlicht der Psychiater und Psychotherapeut seine Forschungsergebnisse.

Rainer M. Holm-Hadulla. Foto: Joe

Die psychischen Probleme von Studenten haben seit 1994 abgenommen. Hat Sie dieses Ergebnis überrascht?

Zunächst ja. Allgemein wird ja behauptet, dass es den Studenten heute schlechter geht als noch vor zehn Jahren. Wenn man genauer darüber nachdenkt und sich mit erfahrenen Kollegen unterhält, wird das Ergebnis der Studie aber sehr plausibel. Wir glauben nämlich nicht, dass zum Beispiel die depressiven Störungen zugenommen haben. Sie werden nur früher und besser erkannt und auch häufiger behandelt. Gelegentlich werden sie auch zu schnell diagnostiziert.

Woran liegt es, dass die Studenten heute weniger beeinträchtigt sind?

Ich glaube, es liegt an den besseren Studien- und Lebensbedingungen. Die meisten jungen Leute pflegen heute einen gesünderen Lebensstil. Gutes Essen, Sport und anderes. Zu meinen Studienzeiten galt das noch als spießig. Damals gab es in der Mensa vergammelte Frikadellen, verkochte Salzkartoffeln und immer die gleiche Soße. Heute werden guter Fisch, ausgesuchtes Fleisch, Bioprodukte, Obst und Salate angeboten. Das ist keine Nebensache. Auch die Wohnheime, Bibliotheken und kulturellen Angebote sind besser geworden.

Aber viele behaupten doch, dass mit dem Bologna-Prozess alles viel stressiger für die Studenten geworden ist.

Der Stress durch eine Studienreform kann unangenehm sein. Es ist jedoch wissenschaftlich nicht haltbar, dass dadurch eine psychische Störung entsteht. Für viele Studierenden ist zudem die stärkere Strukturierung des Studiums ein Segen. Ein großer Teil hat es in der Schule nicht gelernt, selbstgesteuert über einen längeren Zeitraum hinweg intellektuell zu arbeiten. Diese Studierenden profitieren besonders in den Geisteswissenschaften von Bologna.

Andere vermissen die Freiräume.

Das ist sicherlich wahr. Für Einige ist die Überstrukturierung demotivierend. Lernen findet immer in einem Wechselspiel zwischen Struktur und Freiheit statt. Manchmal sind Programme überstrukturiert und kreative Räume gehen verloren. Oft wird aber auch unterstrukturiert und die Lernenden verwahrlosen in akademischer Hinsicht. Solche Zeiten gab es ja auch an der Universität, besonders in den Geisteswissenschaften.

Wir sollten die guten, alten Zeiten nicht idealisieren, als in manchen Fächern weit mehr als die Hälfte der Studierenden die Hochschule ohne Abschluss verließ. Hinter diesen Zahlen verbargen sich oft Tragödien. Ich finde es daher gut, dass es in den Bachelorstudiengängen frühe Orientierungsprüfungen gibt. Das gibt den Studierenden die Chance, rechtzeitig zu erkennen, ob sie das Richtige gewählt haben.

Hintergrund Die psychischen Probleme von Studenten hätten mit der Bologna-Reform zugenommen - so lautet eine viel zitierte Hypothese. Denn mit der Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge würden die Nachwuchsakademiker unter dem ständigen Prüfungsdruck und mangelnden Freiräumen während ihres Studiums leiden. Eine aktuelle Studie von Heidelberger Doktoranden scheint nun aber diese populäre Meinung zu widerlegen. Bei einem Vergleich von Selbstbewertungen von Heidelberger Medizin- und Psychologiestudenten stellten die Wissenschaftler fest, dass die psychischen Probleme zwischen 1994 und 2012 deutlich abgenommen haben. Schätzten sich 1994 von 344 Studenten, die mit einer psychosozialen Beschwerdeliste befragt wurden, noch 22 Prozent als klinisch beeinträchtigt ein, so waren es 2012 bei 293 Befragten nur noch 16 Prozent. Der gleiche Trend zeigt sich mit der international eingeführten Symptom-Check-List: Hier reduzierte sich der Anteil klinisch beeinträchtigter Studenten von 17 auf 12 Prozent. Die Studie wurde im Journal "Mental Health & Prevention" veröffentlicht. hob

[-] Weniger anzeigen

Ihre Studie untersucht die Belastungen von Medizin- und Psychologiestudenten. Sind die Ergebnisse überhaupt auf andere Bereiche übertragbar - zum Beispiel auf Geistes- und Sozialwissenschaften?

Ich denke ja. Viele Geisteswissenschaften haben ja auch durch den Bologna-Prozess profitiert. Damit wir uns aber nicht missverstehen: Ich finde, dass Freiräume erhalten werden sollten. Wenn Studierende ihre Leistungen auf anderen Wegen erbringen als durch den regelmäßigen Besuch von Vorlesungen und anderen Pflichtveranstaltungen, sollte man ihnen dies erlauben. Ich selbst konnte noch ohne jeden bürokratischen Aufwand Medizin und gleichzeitig Philosophie studieren. Das ist bis heute sehr wichtig für mich. Ich empfehle allen Studenten, die Freizeit anspruchsvoll zu gestalten, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen und Beziehungen zu pflegen.

Wird Ihre Studie künftig auf andere Bereiche wie die Geisteswissenschaften ausgedehnt?

Das könnte man sicherlich machen. Ich glaube aber, dass es dort das gleiche Bild gibt: 20 Prozent der Studierenden sind durch psychische Probleme in ihrem Studium beeinträchtigt. Von denen kann die Hälfte ihre Probleme selbst lösen. Zehn Prozent benötigen professionelle Hilfe, das ist immer noch eine ganze Menge.

Sind die Daten von 1994 und 2012 überhaupt miteinander vergleichbar.

Das ist der Charme dieser Studie. Wir haben 2012 die gleichen Selbstbeurteilungsfragebögen wie damals angewandt. Sie verfügen über sehr gute Testgütekriterien und werden seit Jahrzehnten international eingesetzt. Zudem haben wir auch nach Alter, Geschlecht und Studienstand vergleichbare Gruppen.

Decken sich die Ergebnisse der Studie mit Ihren Erfahrungen in der Psychosozialen Beratungsstelle?

Ja, es kommen zwar wesentlich mehr Studierende als vor 20 Jahren zu uns. Wir haben einen Anstieg von jährlich etwa fünf Prozent. Das heißt, die Zahlen der Erstkonsultationen haben sich verdoppelt. Die heutigen Studierenden sind aber zum Teil weniger stark beeinträchtigt. Der Anstieg der Beratungen liegt einerseits an der Akzeptanz der Beratungsstelle. Andererseits haben die Studierenden heute weniger Hemmungen, unser Angebot in Anspruch zu nehmen. Das sieht man auch am Altersdurchschnitt. Heutzutage kommen die Studierenden schon in ihrem ersten und zweiten Semester zu uns und nicht erst am Ende ihres Studiums, wenn das Scheitern droht. Das würde ich positiv bewerten.

Hintergrund hob. Prof. Rainer Holm-Hadulla hat einige Tipps parat, wie Studenten ihre Prüfungsängste überwinden können. Sich sehr gut vorbereiten. Das ist für Holm-Hadulla immer noch die Grundlage für den Erfolg: "Souveränes Wissen vermittelt Sicherheit. Viele, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, haben nur scheinbar Prüfungsängste, leiden jedoch vielmehr unter Arbeitsschwierigkeiten." Er rät den Studenten, konzentriert und ritualisiert zu lernen. Die Freizeit anspruchsvoll gestalten. Holm-Hadulla empfiehlt Spaziergänge, Sport, gute Gespräche zu führen und das "an der Universität und in der Stadt so reichlich vorhandene Kulturprogramm" zu nutzen. "Lernen geschieht immer im Wechselspiel zwischen Konzentration und Entspannung. Das kombinatorische Denken wird gefördert, wenn man auch mal zum Fenster rausschaut." Prüfungssituationen oft und regelmäßig üben. Das nehme der wirklichen Prüfung die Exklusivität. "Letztendlich sollten auch Prüfungen als Chance angesehen werden, zu lernen, wie man mit solchen Situationen umgeht."

[-] Weniger anzeigen

Was sind derzeit die häufigsten Probleme der Studenten?

Gut die Hälfte leidet unter subklinischen Problemen. Sie gelten nicht als psychisch gestört. Zu ihren Problemen zählen Arbeitsschwierigkeiten, Prüfungsängste, Belastung durch Krankheit oder Tod der Eltern, Beziehungsprobleme, aber auch Kontaktschwierigkeiten. In all diesen Bereichen können wir als Beratungsstelle präventiv tätig werden, bevor es zu psychischen Störungen kommt. Die andere Hälfte unserer Klientel leidet unter ernsteren klinischen Problemen - zum Beispiel Angststörungen, Depressionen oder Selbstwertproblemen. Zehn Prozent unserer Studierenden denken sogar ernsthaft an Selbstmord. Sie stufen ihre Suizidalität auf einer Skala von 1 bis 5 im hohen Bereich zwischen 4 und 5 ein. Weniger häufig sind Persönlichkeitsstörungen, Psychosen oder Drogenmissbrauch, wobei Letzteres zunimmt.

Ein wichtiger Problembereich sind ausländische Studierende. Sie machen über 25 Prozent unserer Klientel aus. Sie fühlen sich oft völlig entwurzelt und richtungslos. Dadurch entstehen auch große soziale Probleme. Auch junge Wissenschaftler, die teilweise ohne verlässliche Bindungen in einem hoch kompetitiven System arbeiten, suchen uns zunehmend auf. Für sie beginnen wir gerade ein von der Klaus-Tschira-Stiftung gefördertes Coaching-Programm.

Klingt, als hätten Sie viel zu tun.

Wir haben etwa 2000 Anfragen pro Jahr. Dazu gehören aber auch Kontakte über Internet und Telefon sowie Gespräche mit Kommilitonen oder Professoren, die sich Sorgen über bestimmte Studierende machen. Etwa 800 Studierende nehmen unsere persönliche Beratung in Anspruch. Häufig reicht ein gutes Gespräch oder eine Beratung im Umfang von fünf bis zehn Sitzungen. Oft vermitteln wir sie aber auch an niedergelassene Therapeuten oder an das Psychosoziale Zentrum des Universitätsklinikums weiter.