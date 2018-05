Stuttgart. (lsw/sös) Studentenvertreter sehen ihren Einfluss durch den Konsens bei der Hochschulfinanzierung schwinden. "Wir hoffen mit dem gemeinsamen Vorgehen, die Landesregierung von einer falschen Entscheidung abhalten und von Gesprächen überzeugen zu können", hieß es in einer Mitteilung von Landes-Asten-Konferenz, dem Ring Christlich-Demokratischer Studenten, Campusgrün, der Juso-Hochschulgruppen und der Liberalen Hochschulgruppen.

Sie stören sich daran, dass die sogenannten Qualitätssicherungsmittel in die Grundfinanzierung, also die verlässliche Finanzierungsbasis der Hochschulen, übernommen werden. Das Wissenschaftsministerium verschweige, dass damit deren Zweckbindung für Studium und Lehre - etwa für Sprach-, Beratungsangebote oder lange Bibliotheks-Öffnungszeiten - entfalle. Außerdem werde damit die studentische Mitbestimmung beim Einsatz der Mittel abgeschafft.

Unterstützung bekommen die Studenten von der FDP. Es sei ein "ziemlicher Hammer", dass künftig die Zweckbindung für die Ausgleichsmittel für die gestrichenen Studienbeiträge wegfalle und so die studentische Mitbestimmung "radikal ausgehöhlt" werde, sagte FDP-Generalsekretär Patrick Meinhardt.

Die Einigung zwischen Ministerium und Hochschulen basiert nach Ansicht der Studentenvertreter auf dem Griff "von der einen Tasche in die andere". Generell müsse die Grundfinanzierung stärker erhöht werden als vereinbart. Die zwischen Land und Hochschulen abgestimmten Eckpunkte sehen eine jährliche Anhebung um drei Prozent vor. Zudem müsse die Grundfinanzierung an die Entwicklung der Studentenzahlen angepasst werden, forderten die Studentenvertreter. Die fünf Organisationen verlangen Gespräche mit dem Wissenschaftsministerium am runden Tisch, um den von ihnen befürchteten Qualitätsverlust an den Hochschulen im Land zu verhindern.

Die Abgeordneten der Regierungsfraktionen hingegen lieferten noch einmal Lob für ihre Minister ab. Die beiden Mannheimer Stefan Fulst-Blei (SPD) und Wolfgang Raufelder (Grüne) erklärten in einer gemeinsamen Mitteilung: "Wir sorgen endlich für eine angemessen Ausstattung der Hochschulen." Der Wieslocher Hochschulpolitiker Kai Schmidt-Eisenlohr (Grüne) lobte: "Wir machen Schluss mit der Unterfinanzierung."