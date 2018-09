Von Samuel Rieth

Im Sicherheitsrat stellt Russland den Antrag, das Fenster zu schließen: "Es ist kalt!", begründet der Delegierte. Doch der Generalsekretär lehnt ab, frische Luft können die Hobby-Diplomaten nämlich gut gebrauchen, schließlich diskutieren sie an diesem Sonntagnachmittag schon seit Stunden in der Neuen Uni über das iranische Atomprogramm. Die Resolution, an der sie feilen, wird in der echten Welt keinen Einfluss auf Sanktionen oder Militärschläge haben: Beim "Heidelberg National 2014", organisiert von der Heidelberger "World Model UN"-Gruppe, sitzen Studenten am Tisch, die zumindest noch keine richtigen Diplomaten bei den Vereinten Nationen sind, aber für zwei Tage in diese Rolle schlüpfen.

Ernst nehmen die rund 100 jungen Erwachsenen, die in die Welt der internationalen Beziehungen eingetaucht sind, die Sache trotzdem. Sie folgen den Regeln einer echten UN-Sitzung, tragen Anzug und Krawatte oder Rock und Bluse. Nicht nur Delegationen aus München und Marburg kamen, auch junge Menschen aus Ländern wie Kolumbien, Russland und China debattieren mit. Zu zweit oder allein vertreten sie das ihnen zugeteilte Land auf der fiktiven Weltbühne.

Wer sich durchsetzen will, muss sich gut informieren - und zwar womöglich mit einem ganz neuen Blickwinkel: "Man muss sich in die Position eines anderen Landes hineindenken", sagt Antonia Foldes aus London. Denn was etwa Ruanda von der iranischen Atompolitik hält, steht nicht alle Tage in der Zeitung. Bald bilden sich zwei Blöcke um Amerika und Israel sowie Iran und China, beide Seiten verfassen Arbeitspapiere. Jetzt müssen sie einen Kompromiss finden, der bei der Abstimmung eine Chance auf die Mehrheit hat, um jede Formulierung wird gekämpft: Iran soll keine neuen Zentrifugen bauen, im Gegenzug könnten Sanktionen gelockert werden.

Die Veranstaltung - zum vierten Mal in Heidelberg - ist eine gute Gelegenheit zum Üben für die Heidelberger Delegation: Im März wird sie zum 16. Mal mit rund 1700 anderen Studenten zu den "Harvard World Model United Nations" fahren, die dieses Jahr in Brüssel stattfinden. Auch in New York haben die Heidelberger schon debattiert, und als sie in die Rolle von Saudi Arabien schlüpften, trafen sie auch den Botschafter des Landes. Diesmal wird "Uruguay" auf ihren Namensschildern stehen.

Die zwölf Studenten unterschiedlichster Fachrichtungen treffen sich einmal pro Woche zur Vorbereitung. Christian Hassert entschloss sich im Oktober, mitzumachen. "Ich interessiere mich für internationale Politik", sagt der Soziologie-Student. "Man bekommt so außerdem ein besseres Verständnis für die Prozesse, durch die Entscheidungen zustande kommen." Der angehende Physiker Sebastian Bätz pflichtet bei: "Man lernt zu verhandeln - das fehlt im Studium."

Dabei soll es möglichst realistisch zugehen. Deshalb sitzen am Tisch auch nur die Länder, die Mitglieder im echten Sicherheitsrat sind, dazu ein paar Staaten, die bloß Beobachterstatus und deshalb kein Stimmrecht haben. Drei Türen weiter tagt die Generalversammlung, ihre Resolution soll den Klimaschutz voranbringen. Als am Ende eine Mehrheit dafür stimmt, bricht im Saal Jubel aus. Der Sicherheitsrat aber muss berichten: Russland hat sein Veto eingelegt und die Iran-Resolution scheitern lassen. Späte Rache für das offene Fenster?