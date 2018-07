Von Philipp Neumayr

Die freudigen Gesichter der Schauspieler kurz vor dem Gang auf die Bühne lassen erahnen: Der Abend steht unter einem besonderen Vorzeichen. Schließlich geht "Vogelfrei", die Theatergruppe des Germanistischen Seminars, in seine nunmehr zehnte Auflage - und das, so wie es die Tradition verlangt, wie immer vor malerischer Kulisse, mit bestem Blick auf das Heidelberger Schloss. Es eine Jubiläumsausgabe, die ganz im Zeichen der Phantasie steht, genau genommen der "gefesselten Phantasie". Ferdinand Raimund schrieb das gleichnamige "Original-Zauberspiel" Anfang des 19. Jahrhunderts und schuf so ein Werk, das mit tragischen wie komischen Elementen, schnellen Schlagabtäuschen und unerschöpflichen Monologen nahezu alles aufbietet, was das Theater bereithält.

Keine leichte Übung, dem gerecht zu werden. "Aber dieses Jahr haben wir ein starkes Ensemble beisammen", sagt Flavia Harmati, die als Regisseurin bereits zum dritten Mal die Fäden in der Hand hält. Ein Ensemble, das sich zusammensetzt aus Physikern, Medizinern, Germanisten und Wirtschaftswissenschaftlern - Studenten unterschiedlicher Couleur, die in ihrer Freizeit der darstellenden Kunst frönen - und das nicht ohne entsprechenden Zeitaufwand. "Bei uns wird nichts ausgelagert, wir machen alles selbst: von der Gestaltung des Programmheftes bis zum Ausschank des Bieres", betont Harmati, um anschließend zu konstatieren: "Das lange und intensive Proben hat sich gelohnt."

Zu sehen ist das etwa an der Hingabe, mit der Stefanie Siess in der Rolle der Königin Hermione um das Wohlergehen ihrer Untertanen kämpft. Schließlich bringen Zauberschwestern die Idylle auf der Blumeninsel "Flora" ins Wanken. Nur ein neuer Gemahl an Hermiones Seite scheint das Gleichgewicht unter den Bürgern aufrechterhalten und das drohende Unheil abwenden zu können. Seine Legitimität als neuer Herrscher soll der Heilsbringer mittels kreativer Erzählkunst unter Beweis stellen. Doch nehmen die diabolischen Nymphen kurz vor dem Wettstreit die Phantasie in Gewahrsam - und rauben den möglichen Gemahlen so jegliche Vorstellungskraft. Ist "Flora", das vermeintliche Paradies auf Erden, nun endgültig dem Untergang geweiht?

Es ist die Mischung aus ernsten und heiteren Momenten, die das Stück so einnehmend macht. Urkomisch wird es etwa, wenn Manuel Hafner als Harfenist mit tiefgründigem Gesang um die Hand der Königin anhält und sich eingesteht, dass er einen Dichter verkörpere, der mehr schreibe, als dass er denke - womit er bei weitem nicht der Einzige sei. Leidenschaftlich hingegen interpretiert Anna Carthaus ihre Rolle der poetischen Phantasie und trotzt so den Fesseln der düsteren Zauberschwestern. Aber nicht nur der Stilmix, auch die verschiedenen Akteure verleihen der Inszenierung ein spezielles Charisma: "Wir sind ein großartiges Team, das sich auch abseits des Scheinwerferlichts gut versteht. Da kann auf der Bühne eigentlich nicht mehr viel schiefgehen", schwärmt Carthaus von ihren Kollegen - ganz ohne dabei zu phantasieren.

Info: Weitere Aufführungen am Freitag, 8., und Montag, 11. Juli, jeweils um 20 Uhr im Garten der Karlstraße 2. Am Samstag, 9. Juli, 19 Uhr, tritt "Vogelfrei" zudem auf Schloss Fürstenau bei Michelstadt auf. Eintritt: Regulär 6, ermäßigt 4 Euro. Reservierung unter vogelfrei.in-hd.de.