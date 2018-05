Der Gemeinderat gab grünes Licht: Die Stadt wird das Semesterticket für Heidelberger Studenten in den nächsten fünf Jahren bezuschussen. Archiv-Foto: Kresin

Von Timo Teufert

Die Stadt will das Semesterticket für Heidelberger Studenten in den nächsten fünf Jahren bezuschussen. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag mit großer Mehrheit beschlossen. Mit dem Zuschuss soll die Differenz ausgeglichen werden, die sich durch eine Begrenzung der geplanten jährlichen Erhöhung des Ticketpreises auf 4,50 Euro statt fünf Euro ergibt.

Der Beschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung seitens der für Tariffragen zuständigen Gremien im Verbund der Verkehrsunternehmen. Zudem ist für Mai 2014 eine Urabstimmung unter den Studenten über die Vereinbarung zwischen Verbund und Studierendenrat geplant.

Das Semesterticket setzt sich zusammen aus einem Grundbeitrag, der von allen Studierenden erhoben wird (derzeit 22,50 Euro), sowie einem Ticketpreis von derzeit 145 Euro pro Semester.