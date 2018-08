Heidelberg. (RNZ/pad) Trotz des Ärgernisses über den VRN in der Vergangenheit machten die Vertreter der Studenten in den Verhandlungen um das Semesterticket einen Schritt auf den Verkehrsverbund zu, in der Hoffnung ein gutes Ergebnis für alle Studenten erzielen zu können. Sie stimmten einer einmaligen Erhöhung des Sockelbetrags um 3,30 Euro zu, ohne dafür Mehrleistungen zu erhalten. Angeblich garantiere dies dem VRN 231.000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr. "Wir zeigen dem VRN damit erneut, dass uns sehr an einer konstruktiven Lösung gelegen ist, haben aber damit unseren Spielraum für die weiteren Verhandlungen völlig erschöpft. Der VRN ist jetzt in der Pflicht, einen wesentlichen Schritt auf uns zuzugehen", sagt Verkehrsreferent Ziad-Emanuel Farag.

Die Zustimmung der Studenten sei aber davon abhängig, dass der Verkehrsverbund den Preis des optionalen Tickets nur um bis zu vier anstatt der geplanten acht Euro erhöhen darf. Der VRN zeige sich dem gegenüber offen. Bis zum 25. März sollen den Studentenvertretern daher Kalkulationen vorgelegt werden. "Damit wir die Verhandlungsergebnisse vor dem StuRa und StuPa rechtfertigen können, muss der VRN uns jetzt sehr weit entgegenkommen. Nur so können StuRa und StuPa den Studierenden empfehlen, das Ticket anzunehmen. Ansonsten stehen wir Mitte Mai vor einer Urabstimmung mit völlig ungewissem Ausgang", sagt Verkehrsreferent Vinojan Vijeyaranjan.