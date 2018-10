Eine Fahrradcodierung ist ein wirksames Mittel, um des Studenten liebstes Vehikel gegen Diebe zu schützen. Deshalb bieten die Universität Heidelberg, die Studierendenvertretung, die Fahrradselbsthilfewerkstatt Urrmel und das Studentenwerk mit dem Polizeirevier Mitte einen besonderen Service an. Fahrradbesitzer können am morgigen Mittwoch, 23. Oktober, ihren Drahtesel von 10 bis 16 Uhr im Marstall-Innenhof, am Kollegiengebäude, kostenlos codieren lassen. Die Aktion ist offen für alle, lediglich ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad, zum Beispiel eine Rechnung, ist nötig. hob/Archiv-Foto: Kresin