ulb. Die kombinierte Liste der zwei Hochschulgruppen will für größere Freiräume der Studenten eintreten, was sowohl die Anwesenheit in Vorlesungen und Seminaren betrifft als auch die Möglichkeit, Stoff online nachzuarbeiten. "Es soll ja nicht weitergehen wie in der Schule", findet Dominik Koblitz, Vorsitzender und diesjähriger Spitzenkandidat des "Rings Christlich-Demokratischer Studenten" (RCDS). Zusammen mit den Liberalen (Liberale Hochschulgruppe, LHG) bildet seine Hochschulgruppe, die es zuletzt 2005 mit einem Vertreter in den Senat schaffte, die Liste 4. Außerdem wollen die Kandidaten vom RCDS sich darum kümmern, dass das Semesterticket ausgeweitet wird. Und zwar sinnvoll. Karlsruhe, Stuttgart oder Mainz sollen integriert werden, "denn die Studenten kommen ja aus allen Richtungen, nicht nur aus dem Süden". Auf das Semesterticket draufzahlen zu müssen, findet Koblitz nicht fair. Als Jurastudent im vierten Semester ließ er sich im vergangenen Jahr auf Platz 8 aufstellen. Die damals nur etwa zehnprozentige Wahlbeteiligung hält er für bedenklich.