Von Stefan Meyer

Nein, das Sprachrohr ihrer Generation möchte sie nicht sein. Literatur wollte sie nie machen, schreiben könne sie ohnehin nicht, und Feuilletonisten - die "dicklichen, bebrillten Männer aus Berlin" - finde sie furchtbar. Trotzdem (oder gerade deshalb?) wird sie von eben jenen Feuilletonisten hofiert, hat bereits zwei Romane veröffentlicht und wurde 2015 sogar für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert, den vielleicht bedeutendsten Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Es ist diese Lust an der Provokation, die Ronja von Rönne auszeichnet. 150 Zuhörer wollten sich am Freitagabend selbst ein Bild davon machen, als die 25-Jährige auf Einladung der studentischen Initiative Querfeldein im Karlstorbahnhof las und sprach.

Worüber immer gesprochen wird, wenn man über (und mit) von Rönne spricht: ihr biografischer Werdegang. Obwohl gebürtige Berlinerin, wuchs sie in einer oberbayrischen Gemeinde auf, ihren Eltern sei Dank. "Die hatten beide Agrarwissenschaften studiert, weil sie Brunnen in Tansania bauen wollten", spottete sie. Nach dem Abi versuchte sie sich in diversen Studiengängen: Theaterwissenschaft in München, Publizistik und Jura in München, Publizistik in Wien und zuletzt Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. "Man studiert dort zu acht, es ist wahlweise gemütlich oder inzestuös."

Dann wurden die richtigen Leute auf ihr Blog "Sudelheft" aufmerksam. Völlig unverhofft und immer noch unerklärlich, wie von Rönne kokettierte. Plötzlich bekam sie nicht nur einen Buchvertrag, sondern auch einen Job bei der Tageszeitung "Die Welt" angeboten. "Meine Eltern waren völlig entsetzt, dass ich zu Springer gehe", verriet sie. Ihre eigene Haltung wirkte unentschlossen: Zwar sei die Zeitung mittlerweile "aufgeweicht", aber sie verstehe das Klischee. Irgendwie sei es immer noch einfacher, dort eine konservative Meinung unterzubringen.

Genau das tat sie dann auch. Titel: "Warum mich der Feminismus anekelt". Eine Überschrift, die zwar von der Welt-Redaktion formuliert wurde, doch Sätze wie "Ich bin keine Feministin, ich bin Egoistin. Ich weiß nicht, ob ‚man‘ im Jahr 2015 in Deutschland den Feminismus braucht, ich brauche ihn nicht. Er ekelt mich eher an" stammten von ihr. Es war erst ihr zweiter Artikel für die Zeitung, er bedeutete ihren Durchbruch und machte sie deutschlandweit bekannt - wenn auch primär wegen der Welle aus Hass und Kritik, die daraufhin über ihr zusammenbrach. Sie habe sehr gelitten, gab von Rönne zu, und würde den Text nicht noch einmal so schreiben. Den Axel-Springer-Preis, der ihr dafür verliehen werden sollte, lehnte sie ab. Alles also gar nicht so einfach.

Eineinhalb Stunden dauerte ihr Auftritt im Karlstorbahnhof. Eine von rund 50 Lesungen in diesem Jahr, wie sie selbst angab. Die 25-Jährige plauderte, beantwortete Fragen, las aus ihren Texten und gab ein faszinierendes Rätsel ab: Was davon ist eine Kunstfigur, was die echte Ronja von Rönne? Inwieweit erliegt man dieser entwaffnend sympathischen Mischung aus Selbstentblößung, Selbstironie, Spott und Verletzlichkeit? Ab wann wirkt es aufgesetzt? Und was fängt man mit Aussagen wie "Ich bin kein besonders sympathischer Mensch, und das findet man auch in den Texten wieder" an?

Wer diese Fragen ausblendet oder zugunsten der Autorin beantworten kann, erlebt einen großartigen Abend. Gerade Ronja von Rönnes Talent zum Jammern ist höchst unterhaltsam. "Es ist ein großes Missverständnis, dass es zum Jammern einen Grund braucht", erklärte sie. Wenn man einen konkreten Grund habe, bekomme man Tipps dagegen, aber das wolle man eigentlich nicht, sondern in Ruhe unglücklich sein. Also jammere man besser grundlos. "Ich glaube, ich habe angefangen zu schreiben, weil mir niemand mehr beim Jammern zuhören wollte", erklärte sie. Seit Anfang des Jahres kann sie das auch in einer Frauenzeitschrift, wo sie über ihre schlimmsten Dates schreibt. "Ich hab’ seit Januar eine Kolumne in der Glamour, und es macht mich genauso glücklich, wie ich dachte", jubelte Ronja von Rönne. "Fuck Feuilleton!"