Ein Jurist der Universität Heidelberg liest am 14. November 2012 im Verwaltungsgericht Karlsruhe in Akten zur Klage der Europaparlamentarierin Silvana Koch-Mehrin (FDP) wegen Entzug ihres Doktortitels. Die Universität hatte ihr im Juni 2011 den Titel aberkannt. Foto: dpa

Von Julia Naue und Maria Fiedler

An den 11. April 2011 erinnert sich der Professor Manfred Berg noch ganz genau: An diesem Tag erreichte den damaligen Dekan der Philosophischen Fakultät die Nachricht von möglichen Plagiaten in der Doktorarbeit von Silvana Koch-Mehrin. Plagiatsjäger hatten im Internet die Dissertation der ehemaligen Heidelberger Promovendin unter die Lupe genommen und mehrere auffällige Stellen entdeckt. "Ich habe dann natürlich sofort eine erste Stichprobe gemacht und eine Untersuchung eingeleitet", erzählt Berg heute. Als Dekan war er Vorsitzender des Promotionsausschusses und damit für das Prozedere zuständig. Heraus kam: Koch-Mehrin hatte an insgesamt 125 Stellen in ihrer 227-seitigen Dissertation plagiiert. "Erstaunt war ich darüber schon. So etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Berg. Die Entscheidung fiel eindeutig: Koch-Mehrin verlor ihren Doktortitel.

Zwei Jahre nach dem Skandal um die FDP-Politikerin hat sich an der Uni Heidelberg im Bezug auf Plagiate einiges verändert. Spezielle Sprechstunden, intensivere Betreuung von Doktoranden und der Einsatz einer Plagiatssoftware sind nur einige der getroffenen Maßnahmen."Die prominenten Plagiatsfälle haben die Wissenschaft aufgerüttelt", sagt der Heidelberger Prorektor Thomas Rausch, der Vorsitzender der Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis ist.

Hintergrund Mehr zum Thema









[-] Weniger anzeigen Mehr zum Thema

Dennoch täten sich die Fakultäten manchmal noch schwer mit der Frage, wie sie mit Plagiatsfällen umzugehen hätten. Schließlich sei noch unklar, wie viel in einer Arbeit abgeschrieben sein müsse, damit es zum Entzug des Doktorgrades reicht. "Das ist ja die schärfste Sanktion. Und die ist sicherlich auch in eindeutigen Fällen notwendig. In anderen Fällen ist vielleicht eine Rüge oder die Herabstufung der Note angebracht", erklärt Rausch. Die Kommission wolle innerhalb dieses Jahres eine Richtlinie erarbeiten, die den Fakultäten in dieser Frage helfen soll. "Momentan sind wir immer professioneller darin, Plagiate zu erkennen, aber noch Amateure in der Sanktionierung", sagt er.

Zum Erkennen der Plagiate ist an der Uni Heidelberg die Software "Turnitin" im Einsatz, die allen Prüfungsberechtigten zur Verfügung steht. Kommt den Lehrenden eine Arbeit verdächtig vor oder fallen ihnen stilistische Brüche auf, dann können sie den Text mithilfe des Programms überprüfen. Dieser wird dann mit freien Internetquellen, Verlagsprodukten und wissenschaftlichen Zeitschriften abgeglichen. "Die Software zeigt als Ergebnis eine Prozentzahl an, aber darauf sollte man sich nicht verlassen", sagt Martin Nissen, der bei Universitätsbibliothek für die Plagiatssoftware zuständig ist. Die Leistungsfähigkeit der Software sei je nach Fachbereich sehr unterschiedlich. "Sie hilft jedoch dabei, den Prüfer auf verdächtige Stellen hinzuweisen", erzählt Nissen.

Zuweilen wird der Ideenklau auch von Plagiatsjägern im Internet entdeckt. Steffen Sigmund, der Direktor des Max-Weber-Instituts für Soziologie, kritisiert, dass diese Form des Aufdeckens von Plagiaten mittlerweile schon fast zu einem Geschäftsmodell geworden sei. Einige Internetplattformen, die Dissertationen auf wissenschaftlichen Betrug hin untersuchen, lassen sich von ihren Auftraggebern mit reichlich viel Geld bezahlen. "Das ist natürlich ein ganz neues Phänomen. Hier muss geschaut werden, wie man zukünftig mit Plagiaten umgeht. Eine Verjährungsfrist würde helfen, damit die Überprüfung von Doktorarbeiten nicht ad absurdum geführt wird", mahnt Sigmund. Das bedeute aber natürlich nicht, dass die Aufdeckung eines derartigen Fehlverhaltens für Wissenschaft und Universität nicht zentral sei - schließlich werde hier gegen ein Kernkriterium wissenschaftlichen Handelns verstoßen.

Abgeschrieben wird aber nicht nur bei Doktorarbeiten. Oft beginnt der Ideenklau schon viel früher - nämlich bei den wissenschaftlichen Hausarbeiten, die Studenten während ihres Studiums verfassen müssen. Manch einer, der Soziologie studiert und in solch einer Arbeit schummelt, landet schließlich auch im Büro von Steffen Sigmund. "Häufig wird das Vergehen erst mal geleugnet, aber dann gestehen die meisten doch immer schuldbewusst", berichtet er. Der Schein für das entsprechende Seminar wird dann aberkannt, eine Wiederholung ist nicht möglich. Trotzdem erhält der Abschreiber noch eine zweite Chance und kann im nächsten Semester eine neue Veranstaltung wählen.

Damit es gar nicht erst zu Plagiaten kommt, setzt die Uni Heidelberg auf Prävention. "Schon den Bachelor-Studierenden muss in Seminaren gute wissenschaftliche Praxis beigebracht werden", sagt Prorektor Rausch. Zudem könne bei Doktorarbeiten durch das Vier-Augen-Prinzip und eine intensivere Betreuung die Wahrscheinlichkeit von Plagiaten minimiert werden. Bibliotheksreferent Nissen bietet zudem eine Anti-Plagiats-Sprechstunde an. In seiner Wahrnehmung hat die Zahl der Plagiate in den letzten Jahren aufgrund der technischen Möglichkeiten des Internets zugenommen, jedoch sei es auch leichter geworden, sie zu entdecken. "Das pendelt sich dann wechselseitig wieder ein."