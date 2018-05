Von Julia Schönthaler

Bereits zum siebten Mal haben am Sonntag, 28. Juni, Sportbegeisterte die Chance, für einen guten Zweck zu laufen. Der Wohltätigkeitslauf "Peaceahtlon" wird von den beiden gemeinnützigen Vereinen "Heart Racer Team" und "Studieren ohne Grenzen", sowie von anderen engagierten Studenten organisiert. "In den letzten Jahren konnten wir mit dem erlaufenen Spendenbetrag Sportprojekte im Kinder- und Jugendbereich in der Metropolregion unterstützen", erzählt Organisator Nico Gürtler.

Wie man sich unter dem Motto "Laufen hilft" beteiligt, steht jedem Teilnehmer offen: Der ein Kilometer lange Rundkurs verläuft auf dem Gelände des Instituts für Sport und Sportwissenschaften, Im Neuenheimer Feld 700, um die Stadionbahn herum. Mit jeder Runde erhöht sich der Betrag für den guten Zweck. Daher gilt: je mehr Teilnehmer, desto besser. Auf der Stadionbahn selbst fahren Rennrollstuhlfahrer. Ein solches Sportgerät für Kinder ist in diesem Jahr eines der Projekte, das durch den "Peaceathlon" finanziert werden soll. Außer den Spenden der offiziellen Sponsoren fließt auch das Startgeld, das jeder Teilnehmer selbst festlegen kann (das Organisationsteam schlägt fünf Euro vor), in die Zielprojekte ein. Gleiches gilt für die Einnahmen durch den Verkauf von Speisen und Getränken.

"Das Konzept ist dasselbe wie im vergangenen Jahr", erklärt Nico Gürtler. Neben dem Rennrollstuhl für die Kinder des "Heart Racer Teams" wird "Studieren ohne Grenzen" unterstützt: "Studierende helfen anderen Studierenden", fasst Gürtler das Konzept des Vereins zusammen, der ein Stipendienprogramm für benachteiligte Studenten in Konfliktgebieten ermöglicht. "Studierende sammeln an ihren Hochschulen Geld, machen auf die Probleme aufmerksam und informieren. Dabei sind wir deutschlandweit tätig. Hier in Heidelberg betreffen die Stipendien Sri Lanka." Dort soll durch die Förderung von Bildung die Möglichkeit zur Selbsthilfe geschaffen werden: Workshops und die Umsetzung eines eigenen Projekts zum Wiederaufbau der Gesellschaft vor Ort sollen dazu beitragen.

Für ein solches Stipendienprogramm braucht es natürlich Unterstützung - die soll nun der Spendenlauf am Sonntag von 15 bis 17 Uhr im sportlichen Rahmen bieten. Aus den Kategorien Einzelläufer, Team und Kinder erhalten die Besten einen kleinen Preis. Eine Anmeldung als Einzelläufer ist möglich, aber nicht zwingend notwendig - so können am Sonntag auch Kurzentschlossene für den guten Zweck laufen. Will man als Team teilnehmen, muss man sich vorher per E-Mail an info@peaceathlon.de anmelden.