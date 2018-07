Gütersloh. (dpa) In beliebten Fächern wie Psychologie oder Jura ist der geforderte Notenschnitt im Numerus Clausus (N.C.) sehr hoch. Über alle Fächer hinweg war fast jeder zweite Studiengang (45,5 Prozent) im Wintersemester 2013/2014 zulassungsbeschränkt. Das zeigt eine Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Wer kein Spitzen-Abi hat, muss trotzdem nicht in die Röhre gucken. Häufig gebe es die Möglichkeit, über Umwege ans Ziel zu kommen, sagt Cort-Denis Hachmeister, Hochschulforscher am CHE. Was Schulabgänger versuchen können:

Andere Hochschulen prüfen: Der N.C.-Wert ist je nach Hochschule unterschiedlich, sagt Hachmeister. Manchmal gebe es den Wunschstudiengang irgendwo ohne Zulassungsbeschränkung. Um das herauszufinden, braucht es nur wenige Mausklicks. Unter www.hochschulkompass.de den Wunschstudiengang aussuchen und bei der erweiterten Suche "nicht zulassungsbeschränkt" auswählen. Dann spuckt der Computer im besten Fall eine Liste mit Hochschulen aus. Das klappt aber nur, bei Studiengängen mit örtlicher Zulassungbeschränkung. Bei Fächern wie Medizin, die über die Stiftung für Hochschulzulassung vergeben werden, ist der N.C. bundesweit einheitlich.

Günstige Auswahlverfahren suchen: Die Universitäten gehen bei der Studienplatzvergabe nicht alle strikt nach Abiturnote. Hier sollten Schulabgänger nach für sie günstigen Alternativen suchen, rät Hachmeister. Möglicherweise lässt sich irgendwo mit einem Motivationsschreiben oder einem Aufnahmetest punkten.

Trotzdem Bewerbung schicken: Klar - liegt der N.C.-Wert bei 1,0, müssen Abiturienten mit einer Note von 3,0 sich erst gar nicht die Hoffnung machen, dass sie in den Studiengang reinrutschen. "Doch die Auswahlgrenzen ändern sich von Jahr zu Jahr", sagt Hachmeister. Wer also mit seiner Note dicht dran ist, sollte die Flinte nicht vorschnell ins Korn werfen, sondern eine Bewerbung auf jeden Fall versuchen. Möglicherweise haben Bewerber Glück.

Nach verwandtem Fach suchen: Keine Chance, zum Beispiel in Psychologie an der Universität reinzukommen? In dem Fall kann es Sinn machen, Wirtschaftspsychologie an der Fachhochschule in Erwägung ziehen. "Dort ist der N.C. vielleicht niedriger", erklärt Hachmeister.