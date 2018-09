kum/rnz. Ein neuer interdisziplinärer Masterstudiengang Geoarchäologie star-tet zum Wintersemester 2014/2015 an der Universität Heidelberg. Das forschungs-orientierte Studienangebot ist an der Schnittstelle zwischen Natur- und Geisteswissenschaften angesiedelt und kombiniert Kenntnisse der Archäologie sowie Ur- und Frühgeschichte und der Geographie und Geowissenschaften.

Die Schwerpunkte des Masterstudiengangs, der in die interdisziplinären Aktivitäten am Heidelberg Center for the Environment eingebunden ist, liegen in der Analytik von Umweltarchiven, der geoarchäologischen Feldarbeit und außerdem in der kulturwissenschaftlichen Raumforschung.

Feld- und Laboraktivitäten sind eng verknüpft mit den Forschungsvorhaben der beteiligten Institute. Konzipiert wurde der Studiengang vom Geographischen Institut, dem Institut für Geowissenschaften und dem Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Ar-chäologie, beteiligt ist zudem das Institut für Klassische Archäologie.

"Mit dem neuen Masterstudiengang wollen wir Studierenden mit einem BA-Abschluss in Geographie, den Geowissenschaften, der Ur- und Frühgeschichte oder einer feldforschenden Archäologie die Möglichkeit geben, kultur- und naturwissenschaftliche Denk- und Arbeits-weisen gemeinsam auf Fragen der Mensch-Umwelt-Beziehungen anzuwen-den. Heidelberg bietet durch seine in den letzten Jahren konsequent ausgebaute disziplinäre Vielfalt und eine einschlägige interdisziplinäre Forschungstradition ideale Ausgangsbedingungen für das neue Studienangebot", erklärt Dr. Bertil Mächtle vom Geographischen Institut.

Der Studiengang umfasst vier Semester und besteht aus drei Curricula, die sich nach den im Bachelor-Studium erworbenen Kenntnissen richten.