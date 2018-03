Von Samuel Rieth

Sie haben nichts verlernt: Im Juni wurde der Debating Club Heidelberg deutscher Meister im Hochschuldebattieren, jetzt zwang er in der Alten Aula die Konkurrenz aus Mainz rhetorisch in die Knie. Dabei hatten Tom-Michael Hesse, Kristina Seebacher und Sven Hirschfeld eigentlich die schwierigeren Karten, denn das Los entschied, dass sie den Antrag "Hirndoping an Universitäten soll verboten werden" verteidigen müssen.

Die Einnahme von Mitteln wie Ritalin bedeute "eine unfaire Verzerrung des Wettbewerbs", eröffnete Hesse die Debatte: "So kann man sich kurzfristig den Erfolg sichern, den man sonst nur langfristig durch harte Arbeit erreichen würde." Derzeit liege das Problem rechtlich in einer Grauzone, und das müsse sich ändern - und zwar mit einem klaren Verbot in den Prüfungsordnungen. Stichprobenartige Tests bei Referaten und Prüfungen sollten Dopende überführen. Die Strafe: Beim ersten Vergehen die Note fünf, also durchgefallen, für Wiederholungstäter vielleicht sogar die Exmatrikulation.

Jeder fünfte Student nehme laut einer Studie leistungssteigernde Substanzen und gefährde damit sich selbst und andere: Der Dopende riskiere Nebenwirkungen und Spätfolgen, gleichzeitig setze er andere unter Druck, auch Pillen einzuwerfen, um mithalten zu können. Und wer sich in der Uni auf leistungssteigernde Mittel verlasse, mache damit auch im Beruf weiter, warnte Seebacher.

Aber was genau ist Hirndoping überhaupt? Der Begriff sei zu schwammig, kritisierte Daniil Pakhomenko, der mit Andrea Gau und Sarah Kempf das Team vom Mainzer Debattierclub Johannes Gutenberg stellte. "Warum sollen wir Koffein, aber nicht Ritalin nehmen dürfen?", fragte er, schließlich sei es erlaubt, literweise Kaffee zu trinken. "Das sind einfach nur Pillen, die uns helfen, unser Potenzial umzusetzen", so Pakhomenko. "Sie gleichen natürliche Nachteile aus", meinte auch Gau, schließlich falle Konzentration manchen einfach leichter als anderen. An das verschreibungspflichtige Ritalin zu kommen, sei ohnehin sehr schwer, sagte Kempf. Außerdem helfe es nur in Fächern, "wo man viel auswendig lernen muss", wie Jura oder Medizin. Beide Seiten waren sich aber einig: Leistungsdruck darf Studenten nicht zum Griff zur Tablette nötigen.

Alle drei fraktionsfreien Redner sprachen sich gegen ein Verbot aus. "Den Lebenswandel der Studenten zu überwachen", sei keine Aufgabe der Universität, meinte Prof. Manfred Berg. Sollen Dozenten etwa Speichel- und Urinproben einsammeln? Prof. Lutz Gade stimmte zu: Ihm sei es allemal lieber, wenn ein Student "bis unter die Schädeldecke zugekifft" seine Prüfung schreibe, als wenn sich in seinem Büro die Becher mit den Urinproben stapeln. Auch Prof. Peter Hommelhoff warnte zwar vor der "Vergiftung eines jungen Menschen", die Lösung sei aber kein Verbot, sondern eine Ächtung durch die Uni und, wenn nötig, therapeutische Betreuung des Studenten.

Sven Hirschfeld, der Schlussredner der Heidelberger, fing bei Adam und Eva an - und zwar ganz wörtlich. Denn wie Eva für den Biss von der verbotenen Frucht aus dem Paradies flog, schade sich der Dopende selbst am meisten. Hirschfeld brachte das Publikum zum Lachen und stellte die grundsätzliche Frage: "Wann ist der Mensch ein Mensch?" Das überzeugte: Fast die Hälfte des Publikums wählte ihn zum besten Redner der Debatte. Auch für die Ehrenjury war seine Leistung ein Grund für die Entscheidung, die Heidelberger zum Sieger zu küren.

Info: Der Debating Club Heidelberg lädt heute um 20 Uhr zu einem Anfängerabend in die Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung, Plöck 22, ein.