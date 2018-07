dns. Im Dezember schockierten vier Mitglieder des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) Heidelberg den Studierendenrat (Stura) mit einer Klage vor dem Karlsruher Verwaltungsgericht: Die Kläger fordern damit die Semesterbeiträge der letzten vier Semester (pro Person 30 Euro) zurück und wollen zudem die Satzung der Verfassten Studierendenschaft (VS) in Heidelberg für ungültig erklären lassen. Deren zentrales Entscheidungsgremium, der Stura, reagierte in seiner ersten Sitzung des Jahres auf die Klage und beschloss, für das Verfahren bis zu 2000 Euro - vor allem für Anwaltskosten - zur Verfügung zu stellen.

Der ehemalige VS-Vorsitzende und jetzige Rechtsreferent Glenn Bauer betonte in dem Antrag dazu den Ernst der Klage: "In der Klageschrift wird formal zwar gegen die Erhebung der Beiträge geklagt, inhaltlich aber gegen die Rechtmäßigkeit unserer Satzung", so der Japanologe. Ein Verlieren des Prozesses könne zudem Auswirkungen auf das baden-württembergische Landeshochschulgesetz haben, zweifeln doch die Kläger an dessen Verfassungsmäßigkeit. Angesichts dieser Bedeutung sei es wichtig, einen Anwalt zu beauftragen, "der im Bereich Hochschulrecht spezialisiert ist und auch für Verfasste Studierendenschaften bereits Mandate übernommen hat." Da es in der Region keine Spezialisten dafür gebe, müsse mit hohen Reisekosten gerechnet werden.

Die vier RCDS-Mitglieder hatten die Klage am 14. Dezember in Karlsruhe eingereicht. In den nächsten Wochen hat die VS die Möglichkeit, sich zu äußern. Zum Verfahren wird es voraussichtlich frühstens Ende 2016 kommen, wie ein Gerichtssprecher auf RNZ-Anfrage erklärte.

Info: www.stura.uni-heidelberg.de (nach "Klageschrift" suchen).