Von Nils Herzog

Eines der meistdiskutierten Themen in der Politik der letzten Jahre ist der Mindestlohn. Von der SPD schon lange angestrebt, wurde das entsprechende Gesetz nun verabschiedet. Ab dem ersten Januar 2015 gilt bundesweit die Untergrenze von 8,50 Euro. Damit kommen auch auf viele Studenten Veränderungen zu. Wer bisher neben dem Studium für wenig Geld gejobbt hat, darf sich auf eine Lohnerhöhung freuen - oder muss Angst um seine Stelle haben. Wer vorhat, im kommenden Jahr ein Praktikum zu absolvieren, kann darauf hoffen, durch den Mindestlohn eine anständige Bezahlung zu erhalten - oder muss fürchten, nur für maximal drei Monate angestellt zu werden. Solange ein Praktikum diese Grenze nicht überschreitet, müssen Unternehmen keinen Mindestlohn zahlen.

Die Lohnuntergrenze - Problem oder Chance? Petra Lehmann ist zwiespältig in ihrer Einschätzung. Sie arbeitet beim "Career Service" der Universität Heidelberg als Laufbahnberaterin und hat auch in ihrem bisherigen Berufsleben als Führungskraft und Karrierecoach schon einiges an Erfahrung sammeln können, wenn es um Personalauswahl und Arbeitssuche geht. Die wenigsten Probleme sieht sie im Bereich der Nebenjobs. "Viele studentische Nebentätigkeiten sind anspruchsvoll. Studierende arbeiten zum Beispiel in Sekretariaten oder im Einzelhandel." Tätigkeiten, die sie wie normale Angestellte ausfüllen würden.

"Firmen, die vorher fair gezahlt haben, werden das auch nach dem 1. Januar noch tun", sagt Lehmann. Sorgen, dass viele Studierende ihrer Nebeneinkünfte beraubt werden könnten, macht sie sich nicht. "Höchstens im Niedriglohnsektor könnten einige Studenten betroffen sein", aber da gebe es keinen Unterschied zu anderen Arbeitnehmern.

Sorgen macht sie sich vor allem bei den Praktika. Laut einer Umfrage der Agentur "Index" würden fast die Hälfte der befragten Unternehmen nach der Einführung des Mindestlohnes auf freiwillige Praktikanten verzichten. "Im Moment sagen viele Unternehmen ,Wir können uns das nicht leisten'." Für diese Haltung zeigt Lehmann Verständnis: "Viele, die zum ersten Mal ein Praktikum absolvieren, müssen erst einmal angelernt werden." Trotzdem sollen sie so bezahlt werden wie volle Mitarbeiter. "In einem Praktikum geht es vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln, und weniger ums Geld verdienen." Sie wünscht sich eine größere Ausdifferenzierung. "Studierende, die ihr zweites oder sogar drittes Praktikum machen, bringen oft sehr viel in die Unternehmen ein." Diese hätten sich den Mindestlohn in jedem Fall verdient.

Lehmann verweist auf das "Fair Company"-Projekt. Firmen, die sich diesem Programm anschließen, verpflichten sich, ihre Praktikanten nicht auszubeuten. "Allerdings macht dort nicht jedes Unternehmen mit." Der Mindestlohn soll also auch in den noch existierenden Fällen der Benachteiligung von Praktikanten, zumindest bei freiwilligen Praktika über drei Monate, einen Riegel vorschieben. Pflichtpraktika bleiben ebenso wie kürzere Engagements ausgeschlossen.

Wie es nun tatsächlich werden wird, da möchte sich Lehmann nicht festlegen. "Vielleicht werden einige Studierende keine Praktikumsplätze mehr finden. Andererseits kann es sein, dass die Wirtschaft nicht auf die Praktikanten verzichten kann. Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird."