Von Holger Buchwald

Medizinstudenten fürchten um die Qualität der Lehre. Anlass sind die aktuellen Verhandlungen um den Solidarpakt III (siehe Hintergrund). Vergangene Woche protestierten die angehenden Ärzte in Stuttgart. Dabei konnten sie mit Simone Schwanitz, Ministerialdirektorin des Wissenschaftsministeriums, reden. Sie versprach ihnen, dass an der Lehre nicht gespart werde. Koordinator Özden Dogan (22, Foto: Alex) spricht im Interview über die Proteste. Er studiert in Heidelberg Medizin im achten Semester, engagiert sich in der Fachschaft und ist Mitglied im Studierendenrat.

1300 Studenten sind in Stuttgart auf die Straße gegangen. Sind Sie zufrieden mit der Beteiligung?

Ja, sogar sehr. Es war eine relativ spontane Demo, zu der zunächst die Medizinstudenten in Tübingen aufgerufen haben, und an der sich dann auch die Heidelberger, Mannheimer, Freiburger und Ulmer beteiligten. Für die Organisation hatten wir nur eine Woche Zeit. Daher sind wir mit der Beteiligung sehr zufrieden, auch wenn natürlich bei einer längeren Vorbereitung noch mehr möglich gewesen wäre.

Angesichts der Verhandlungen um den Solidarpakt befürchten Sie Einsparungen in der Lehre. Warum wäre die Medizin davon besonders betroffen?



2020 soll nach den Vorgaben des Bundes die Schuldenbremse in Kraft treten. Das heißt, die Länder dürfen dann keine Schulden mehr aufnehmen, sie müssen also irgendwo sparen. Davon wären auch die Hochschulen betroffen. Mögliche Einsparungen beziehen sich natürlich nicht nur auf die medizinischen Fakultäten. Die Medizin ist aber eines der teuersten Fächer. Wenn das Land in der Bildung sparen will, wären wir daher wohl als erste dran.

Hintergrund

Im Solidarpakt III soll die Grundfinanzierung zwischen Hochschulen und Land bis ins Jahr 2020 festgelegt werden. Die seit Oktober 2013 laufenden Verhandlungen sollen bis zu den Beratungen über den Doppelhaushalt 2015/2016 beendet sein. Die Laufzeit von 2015 bis 2020 ist die kürzeste aller drei Pakte. Solidarpakt I und II hatten eine Geltungsdauer von zehn und acht Jahren. Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium wählte dieses Mal bewusst einen kürzeren Zeitraum; denn in den letzten Jahren traten immer wieder Veränderungen ein, etwa die rasante Entwicklung der Studentenzahlen, die während der Verhandlungen zum Solidarpakt II noch nicht absehbar waren. Die Mittel sollen den Hochschulen verlässlich zur Verfügung stehen und ihnen somit Handlungsfreiheit und Flexibilität geben. In Baden-Württemberg studierten nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Wintersemester 2012/2013 rund 330.000 junge Menschen an knapp 80 Hochschulen. An der Universität Heidelberg gibt es laut Studierendenstatistik 2013/2014 derzeit knapp 5300 Medizinstudenten. dpa/hob

Gibt es denn bereits konkrete Anhaltspunkte, dass das Land die Mittel kürzen will?



Bisher gibt es nichts Offizielles. Wir wollten aber bereits im Vorfeld auf die Problematik hinweisen. Die Kundgebung in Stuttgart war so gesehen eine prophylaktische Maßnahme.

Haben Sie in Ihrem Anliegen Rückendeckung von den Dozenten?



Ja. Am Tag der Demo waren wir dank des Studiendekanats von der Anwesenheitspflicht befreit. Aber auch das Rektorat hat uns sehr unterstützt und uns zum Beispiel seinen Presseverteiler zur Verfügung gestellt. Die einzige Meinungsverschiedenheit mit der Hochschulleitung betrifft die Verwendung der Zweitmittel. Wir Studenten wollen nicht, dass diese zweckgebundenen Mittel in die Grundfinanzierung überführt werden. Wir wollen unser Mitspracherecht nicht verlieren.

Welche Probleme bei der Grundfinanzierung gibt es bereits?



Unsere Universität kann mit den Mitteln der Grundfinanzierung noch nicht einmal ihre Stromrechnung begleichen. Das Loch muss über Zweitmittel gestopft werden. Teilweise können auch Dozentenstellen nicht besetzt werden, obwohl es viel mehr Studenten gibt als noch vor einigen Jahren. Trotzdem sind wir momentan mit der Lehre an der Medizinischen Fakultät Heidelberg sehr zufrieden. Sie ist sehr praxisorientiert, was in der Ausbildung von Ärzten entscheidend ist. Deshalb darf sich in Zukunft daran auch nichts ändern.

Was macht die Lehre an der Medizinischen Fakultät eigentlich so teuer?



Unser Curriculum "Heicumed" ist - wie gesagt - sehr praxisorientiert. Im "Skills Lab" lernen wir zum Beispiel an Phantomen, wie man intubiert oder Zugänge legt, im "MediKIT" lernen wir an Schauspielern die richtige Kommunikation mit Patienten. Andere Angebote wie der Histologie- oder Ultraschall-Kurs in der Vorklinik benötigen einfach teure Geräte. All das wäre bei einem Sparkurs in Gefahr. Unter einer schlechteren Ausbildung der Mediziner würden aber alle zukünftigen Patienten leiden. Und so weit darf es nicht kommen.

Welche weiteren Schritte sind nun von Ihrer Seite aus geplant?



Wir werden ganz genau beobachten, ob das Wissenschaftsministerium sein Versprechen einhält, dass an der Lehre nicht gespart wird. Die Verhandlungen zum Solidarpakt werden voraussichtlich bis zum Sommer abgeschlossen. Zur Not werden wir wieder auf die Straße gehen - auch im Rahmen des bundesweiten Bildungsstreiks. Baden-Württemberg ist ja nicht das einzige Land, das von der Schuldenbremse betroffen ist.