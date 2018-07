Von Samuel Rieth

Der Schüler greift in den Sack und erkennt sofort: Das ist ein Kondom. Bei anderen Verhütungsmitteln dauert das schon etwas länger. Von Diaphragmen und Femidomen etwa haben noch nicht alle gehört. Währenddessen schreibt eine Studentin den jeweiligen "Pearl-Index" an die Tafel, der angibt, wie effektiv ein Verhütungsmittel eine Schwangerschaft verhindert.

Denn aufgeklärt wurde eine achte Klasse der Geschwister-Scholl-Schule einen Vormittag lang nicht von ihrem Biologielehrer, sondern von sechs Medizinstudenten der Universität Heidelberg. Tobias Huynh, Lukas Weberling, Theresa Ruf, Sarah Schnee, Lukas Chinczewski und Chiara Fischer engagieren sich für das bundesweite Präventionsprojekt "Mit Sicherheit verliebt" (MSV), bei dem angehende Ärzte Schüler über Verhütung und Geschlechtskrankheiten informieren.

"Wir sind jung und nicht so weit von den Jugendlichen entfernt", erklärt Huynh, der seit Januar Vorsitzender der Heidelberger MSV-Gruppe ist. "Und die Schüler können uns schamlos fragen, weil sie keine Angst haben müssen, dass anschließend im Lehrerzimmer darüber geredet wird - oder sogar die Eltern davon erfahren." Die Aufklärung sei bitter nötig: Geschlechtskrankheiten sind wieder auf dem Vormarsch, und bei den Schülern herrsche "wahnsinnig viel Unwissen". So hätten Schüler schon gefragt, was für ein Wesen eine Frau zur Welt bringt, nachdem sie Sex mit einem Hund hatte.

Huynh kann sich nur noch dunkel an seinen eigenen Sexualkundeunterricht erinnern. "Wir haben viel gekichert, aber es ist nicht viel hängen geblieben", sagt er. "Ich wäre froh gewesen, wenn ich so etwas gehabt hätte." Deshalb erklären die Studenten den Schülern den Aufbau der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane.

Sie warnen, dass nur ein Kondom auch vor Krankheiten schützt, die "Pille danach" nur eine "Notlösung" ist und es sich beim "Coitus interruptus" um keine Krankheit handelt, sondern um eine sehr, sehr unsichere Verhütungsmethode. Und beim Kondom-Wettbewerb heimst die Gruppe am meisten Punkte ein, die das Gummi am korrektesten über einen Holzpenis zieht.

Am wichtigsten sind aber die Fragen der Schüler. Dafür werden Jungen und Mädchen getrennt und Regeln festgelegt wie "Niemanden auslachen", "Keine Frage ist dumm" und "Man darf lügen". Beide Gruppen dürfen dem anderen Geschlecht außerdem fünf Fragen stellen, die dann anonym beantwortet werden.

Und sie überlegen sich ihre persönlichen "zehn Schritte zum ersten Mal". Mit den Mädchen reden die Studentinnen über Frauenärzte und Menstruationsprobleme, die Studenten mit den Jungs über Pornografie und Homophobie. Bislang hätten aber nur wenige Schulen das Angebot von MSV wahrgenommen, bedauert Huynh.

Die Gruppe organisiert auch Veranstaltungen für Studenten: Bald gibt es eine "Safer Sex"-Party, mit Bildern, die vor Krankheiten warnen, gesponserten Kondomen - und an der Bar gibt es "Orgasmus" und "Sex on the Beach".

Info: Schulen wenden sich per E-Mail an: msv-heidelberg@gmx.de.