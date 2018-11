Von Tillmann Bauer

Besser hätten die Voraussetzungen nicht sein können: 26 Grad, sonnig - keine Wolke am Himmel. Das Sommerwetter spielte dem "Art Slam Heidelberg" am Sonntag perfekt in die Karten. Zum dritten Mal konnten sich kreative Köpfe aus der Region beim Kunstwettbewerb im Marstallhof frei austoben. Traditionell fand der Art Slam am Muttertag statt - kombiniert wurde das Liveevent mit einem Brunch in der Zeughaus-Mensa. Das lockte auch viele neugierige Besucher in den Hof, die sonst vielleicht nicht so viel mit Kunst am Hut haben.

Und so verwandelte sich der Marstallhof für einen Tag in eine Kunstarena. Man stellte Bierbänke auf, frühstückte gemeinsam und begann mit der Arbeit. "Bei Regen hätten wir in das Café gemusst", zeigte sich Organisatorin Hannah Grosser erleichtert, "das wäre sicher nicht so schön gewesen - und hätte auch nicht so viele Besucher gelockt." Rund 30 Künstler machten mit - viele Studenten von der hiesigen Uni, aber auch freie Künstler aus Stuttgart oder Darmstadt. Der Art Slam ist beliebt - und er wächst jährlich: "In den letzten beiden Jahren hatten wir immer rund 15 Teilnehmer", so Grosser, "dieses Mal sind es bereits doppelt so viele."

Der Art Slam ist so beliebt, weil er völlig frei ist: Ob Profi oder Amateur, Hobbyzeichner oder Graffiti-Sprayer - jeder kann mitmachen. Es gibt kein vorgegebenes Thema, keine festgelegten Materialien. "Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt", lacht Grosser. Einige Studenten malten gemeinsam mit Tusche, andere porträtierten sich gegenseitig oder arbeiteten handwerklich mit Stoffen. Nur eine Eingrenzung gab es: Das Kunstwerk musste vor Ort gefertigt werden, von zehn bis 16 Uhr war dafür Zeit.

Bei so viel Freiheit - und somit auch unterschiedlichen Ergebnissen - war die Bewertung am Ende für die fachkompetente Jury um Stefan Hohenadl vom Kulturamt der Stadt Heidelberg keine einfache Aufgabe. "Kunst ist immer Geschmacksache", weiß auch Grosser, "jedem gefällt etwas anderes besser." Neben den Favoriten der Jury durften auch Teilnehmer und Zuschauer beim Publikumspreis ihre drei Lieblingswerke bestimmen. Bei der Jury siegte Oxana Nizhnik vor Maximilian Müller und Tapiwa Meda, das Publikum sah Rebecca Müller ganz vorne, gefolgt von Svenja Küchenhoff und Lisa Rhein. Insgesamt gab es also sechs Gewinner, die mit Geld- sowie Sachpreisen prämiert wurden. Die Siegerwerke sind nun einen Monat lang im Lesecafé des Marstalls zu bewundern.

Aber beim Art Slam ging es natürlich nicht nur um das Gewinnen. "Den Künstlern soll dadurch eine Bühne geboten werden", erklärt Grosser, "viele sitzen sonst nur allein in ihrem Atelier herum." Im Marstallhof konnten sie ihre Werke nicht nur den Besuchern zeigen, sondern sich auch mit anderen Künstlern austauschen, sich neu inspirieren lassen, über Techniken unterhalten, Ideen sammeln - und der Kreativität freien Lauf lassen.