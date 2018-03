hob. Prinzipiell begrüßen sowohl die Fachschaftskonferenz (FSK) als auch der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) die Pläne der grün-roten Landesregierung für mehr studentische Mitbestimmung an den Hochschulen. Angesichts des Gesetzesentwurfs zur Verfassten Studierendenschaft (VS) sehen jedoch beide Studentengruppen noch Verbesserungspotenzial.

"Die Einführung der Verfassten Studierendenschaft ist überfällig", meint Ben Seel vom Arbeitskreis Verfasste Studierendenschaft (AK VS) der FSK: "Sie erlaubt den Studierenden, selbst verantwortet für ihre Belange einzutreten, Verhandlungen zu führen und Verträge zu schließen." Ein großes Manko des Gesetzentwurfs sei jedoch, dass die bestehenden Fachschaften nicht berücksichtigt werden. In den 35 Jahren ohne Verfasste Studierendenschaft habe sich das System der offenen Fachschaften in Heidelberg als unabhängige Studierendenvertretung bewährt. "Diese gewachsene Struktur sollte nicht plötzlich aufgegeben werden. Abstimmungen sowie Vollversammlungen mit Wahlen auf Fachbereichsebene sollten auch weiterhin möglich sein", so Seel

"Wir wollen eine Urwahl"

Die FSK kritisiert zudem, dass die studentischen Vertreter für den Senat oder Fakultätsrat weiterhin direkt gewählt werden sollen. Der AK VS würde es vorziehen, wenn stattdessen die VS ihre Gremienvertreter entsenden dürfte. Somit gebe es eine direkte Rückkopplung zwischen den Senatsmitgliedern und der Verfassten Studierendenschaft. "Es sollte den Studierendenschaften im Rahmen ihrer Satzungsautonomie freigestellt sein, ob sie die studentischen Mitglieder in den universitären Gremien direkt oder in den studentischen Gremien wählen wollen", fordert Tim Baltruschat vom AK VS. Eine solche Freiheit wäre echte Selbstbestimmung.

Der RCDS wehrt sich vor allem gegen die geplanten Zwangsbeiträge zur VS. "Wenn der Gesetzgeber Aufgaben auf die Studentenschaft und die Verwaltung überträgt, muss er dafür auch die Kosten tragen und nicht die Studenten", fordert der RCDS-Landesvorsitzende Erik Bertram. Zudem wünscht er sich im Gesetzentwurf eine noch klarere Abgrenzung zum allgemeinpolitischen Mandat, "um rechtliche Missverständnisse von vornherein auszuschließen". Nach den Vorstellungen des RCDS soll sich die Verfasste Studierendenschaft nur zu hochschulpolitischen Fragen äußern. "Da viele Studenten oder Hochschulen mit der bisherigen Struktur vollkommen zufrieden sind und es oftmals keinen Änderungsbedarf gibt, wollen wir, dass die Studenten über die Einführung einer Verfassten Studierendenschaft in einer Urwahl abstimmen dürfen", fordert Bertram. Die Studenten sollen letztlich selbst entscheiden können, ob sie das Modell einer VS haben wollen oder nicht.

Fi Info: Studierende von Uni und PH können sich an der Ausgestaltung der VS beteiligen. Dies ist auch über die Internetplattform liquid.fsk.uni- heidelberg.de/ möglich. Der AK VS trifft sich regelmäßig mittwochs um 16.30 Uhr im Zentralen Fachschaftenbüro, Albert-Ueberle-Straße 3-5.