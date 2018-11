ulb. Die Hochschulgruppe der Jungsozialisten (Jusos) legt den Schwerpunkt unter anderem auf eine Abschaffung der Anwesenheitspflicht. Außerdem sind sie für eine Einführung der Zivilklausel, die universitäre Einrichtungen dazu verpflichtet, ausschließlich für zivile Zwecke zu forschen. Als "ein klares Nein zur Rüstungsfrage" will Hafssa Badi, Spitzenkandidatin der Jusos, das verstanden wissen.

Auch tritt die Liste 3 für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis ein. "Wir fordern mehr Transparenz und echte Gleichstellung statt seitenlanger Gleichstellungsberichte", kritisiert Badi die derzeitige Situation. Die Jura-Studentin, die sich auch in Nordrhein-Westfalen engagiert und dort im Düsseldorfer Jugendrat sitzt, kennt sich im Senat bereits bestens aus. Als Senatorin hat sie sich im vergangenen Jahr auch für mehr Sicherheit im Neuenheimer Feld und das Druckerkontingent für alle Studierenden eingesetzt. "Geht wählen, macht mit und beteiligt euch", wendet sie sich an die Studenten. Sie will sich nun, nach einem Jahr Amtszeit, wieder wählen lassen.