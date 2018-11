Dresden/Heidelberg. (dpa/tmn) Das Semester hat begonnen und Hunderttausende Erstsemester müssen bald ihr erstes Uni-Referat halten. Wer dabei einen guten Eindruck machen will, sollte vermeiden, den Vortrag aus Eitelkeit vor allem für den Dozenten zu halten. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie kompetent jemand ist, sagt Prof. Joachim Scharloth, der am Institut für Germanistik an der Technischen Universität Dresden lehrt. Einen guten Referenten zeichne aus, dass er die Kommilitonen mitnimmt.

Erstsemester sollten sich deshalb immer fragen, wie viel Wissen sie bei ihren Mitstudenten voraussetzen dürfen. Werden Fachwörter eingeführt, sollten sie erklärt werden. Ein sehr kleinteiliges Thema muss in den Gesamtzusammenhang eingeordnet werden. Gut sei auch, vorab zu erklären, was an dem Referatsthema eigentlich so interessant ist. Wer unsicher ist, ob das eigene Referat verständlich ist, hält es am besten vorab einem Kommilitonen.