Die ''Go Ahead''-Gruppe hat derzeit viel zu tun. Im Mai machen sie mit einer Ausstellung, einer Podiumsdiskussion und Vorträgen auf die Situation in Afrika aufmerksam. Foto: Joe

Von Magdalena Schüßler

Afrika ist für sie mehr als Hunger und HIV. "Go Ahead!" unterstützt Bildungsprojekte südlich der Sahara und zeichnet dabei ein anderes Bild als die Nachrichten. Ab dem 5. Mai ist das auch im Marstallcafé zu sehen. Ausgestellt werden Fotos aus dem Alltag von Schulkindern aus Südafrika und Namibia, festgehalten mit Einwegkameras. Fotografen waren die Kinder selbst.

Rico Bergemann ist Leiter der Heidelberger Hochschulgruppe: "Es ist uns wichtig, den afrikanischen Ländern auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen: Hey, ihr könnt das alleine." Daher unterstützt "Go Ahead!" seit der Gründung 2007 ausschließlich lokale Bildungsprojekte. Ziel ist es, den Teufelskreis aus HIV und AIDS, Armut und mangelnder Bildung aufzubrechen. Das Motto der mehr als 600 Mitglieder ist einfach: Bildung schafft Zukunft.

Seit dem Beginn seines Studiums im Oktober 2011 ist Rico Bergemann nun schon dabei. Vor fast einem Jahr gründete er dann auch in Heidelberg die stillgelegte Hochschulgruppe neu. "Wir profitieren von dem Bildungssystem in Deutschland, das wollen wir auch weitergeben", erklärt der 22-Jährige.

"Go Ahead!" ist vor allem eine junge Organisation, der größte Anteil der Mitglieder sind Studenten. Auch die Mitarbeiter auf Bundesebene und der Vorstand arbeiten dabei ehrenamtlich. Der Verein hat eine 100-Prozent-Regel: Alle Spenden fließen in die Projekte im südlichen Afrika, die Mitgliedsbeiträge decken die internen Kosten. Daneben ist auch vollkommene Transparenz eines der obersten Prinzipien von "Go Ahead!".

Gerade weil sie ein anderes Afrika zeigen möchte, hat sich die Organisation außerdem entschlossen, nur fröhliche afrikanische Kinder auf ihren Plakaten und Flyern zu zeigen. Nicht immer kommt das an. Rico Bergemann sagt: "Es gab Leute, die mich deshalb gefragt haben: Warum soll ich spenden? Den Kindern da geht's doch gut." Solche Äußerungen dürfe man nicht an sich heranlassen.

In Heidelberg hat der Verein heute rund 20 Mitglieder, am Anfang waren es noch sieben. Auch hier hätten manche einen ganz persönlichen Bezug zu Afrika, erklärt der Gruppenleiter. Er selbst war noch nicht vor Ort, möchte das aber so schnell wie möglich nachholen. Ein Bild aus der Region ist ihm besonders in Erinnerung geblieben, zu sehen auch in der Ausstellung im Marstallcafé. Es zeigt fünf Jungs, Arm in Arm und in die Kamera grinsend. Für Bergemann macht auch das Afrika aus: "Trotz aller Probleme haben die Leute dort nie verlernt, zu lachen."