Von Samuel Rieth

Weihnachten ist ein Familienfest, aber was tun, wenn die Familie Tausende Kilometer entfernt ist? Alle Jahre wieder leeren sich vor Heiligabend die Wohnheime und WGs, zurück bleiben die Studenten, deren Heimat weiter weg ist als ein paar Stunden mit dem Zug oder der Mitfahrgelegenheit. 7443 ausländische Studenten zählt die Universität Heidelberg, rund zwei Drittel davon kommen aus Ländern außerhalb der EU. Für viele ist der Flug nach Hause zu weit, das Ticket zu teuer - also bleiben sie in der Stadt am Neckar oder nutzen die freie Zeit, um zu reisen.

Das hat auch Mark Letteney vor. Eigentlich studiert der Amerikaner in Yale Alte Geschichte, jetzt ist er für ein Jahr in Heidelberg. Sein Spezialgebiet ist die frühchristliche Kirche, und das Dokument, das er gerade erforscht, wurde in Istanbul geschrieben. Also wird er sich in knapp zwei Wochen in den Flieger in die Türkei setzen. "Das Unbekannte interessiert mich mehr als die Dinge, die ich schon immer wieder gemacht habe", sagt Mark. An Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag will er den Gottesdienst in der Chora-Kirche besuchen. Zwar ist er nicht besonders religiös, aber die Schönheit und Geschichte dieses alten byzantinischen Gotteshauses faszinieren ihn. Und irgendwann wird er natürlich auch mit seiner Familie skypen. Statt ein Paket mit Geschenken über den Atlantik zu schicken, hat die ihm einfach die Flugtickets nach Istanbul geschenkt.

Diana Petravicjusa hingegen bleibt in Heidelberg. Ihre Familie ist russisch-orthodoxen Glaubens, ihr Weihnachten ist erst im Januar. "Bei uns ist Neujahr ein größerer Feiertag als Weihnachten", erzählt sie. Über die freien Tage wird sie sich ein Praktikum für den Sommer suchen, Bewerbungen schreiben und Hausarbeiten anfangen.

All die Weihnachtsbäume und Lichterketten in Heidelbergs Straßen sind für Nadav Smith aus Israel ein ungewohnter Anblick. An Heiligabend wird er vielleicht mit einem Freund aus dem Libanon kochen. Außerdem dürfte es ihm auch in den Tagen danach nicht langweilig werden, denn am 1. Januar beginnt nicht nur das neue Jahr, sondern endet auch die Frist für seine Hausarbeit für die Uni in Jerusalem. Deutsche Weihnachten hat er schon früher mal bei seiner damaligen Freundin erlebt. "Die Bescherung war anstrengend", sagt er, aber sonst habe ihm die Feier sehr gut gefallen.

Für manche ist Weihnachten ohne die Familie eine Last. Bei der Psychosozialen Beratung des Studentenwerks melden sich häufig Studenten, die mit ihrem Heimweh nicht mehr allein zurechtkommen. "Einige fühlen sich entwurzelt, da ihnen an Weihnachten die Einsamkeit in der Fremde besonders deutlich bewusst wird", berichtet der Psychologe Michael Sperth. Die Betroffenen könnten aber zum Beispiel mit anderen Dagebliebenen eine Feier organisieren oder mit der Familie von Kommilitonen feiern.

Glücklich kann sich schätzen, wer aus der Not eine Tugend macht: "Ich habe Weihnachten schon 21-mal in den USA verbracht", sagt Christian Gibney aus New Jersey. "Jetzt möchte ich eine neue Erfahrung machen." Fast jedes Wochenende reist er in eine andere europäische Stadt, war schon in Dublin, Prag, Amsterdam und Rom. Über Weihnachten wollte er sowieso nach London, jetzt hat ihn seine britische Wohnheimnachbarin in ihre Familie eingeladen. Zu Hause würde er an Heiligabend mit seiner Familie um den Baum sitzen, plaudern und dabei Glühwein trinken - den verkauft ein deutsches Restaurant in der Nähe. "Das werde ich vermissen", sagt Christian - viel mehr freut er sich aber darauf, echte englische Weihnachten zu erleben.