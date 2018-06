Weihnachtsbäckerei ohne viel Kleckerei: Der studentische Nachwuchs tobte sich in der Mensa aus. Foto: Joe

Heidelberg. (lio) In der Weihnachtsbäckerei gab es ausnahmsweise Mal keine all zu große Kleckerei. Denn im Marstall durften sich zwar die Kinder von Studenten mit dem Backwerk austoben - dies taten sie jedoch unter der professionellen Aufsicht des Mensa-Teams. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einigen extra einstudierten Weihnachtsliedern wurden Schürzen umgebunden, Weihnachtsmannmützen aufgesetzt und leckere Plätzchen mit farbenfrohen Zuckerglasuren und Streuseln in den Ofen geschoben. Die süßen Leckereien standen auch gleich nach dem Backen zum Naschen bereit oder wurden für den späteren Hunger mit nach Hause genommen.

Anlass für das Plätzchenbacken war nicht nur die Vorweihnachtszeit, sondern auch das sechsjährige Jubiläum der Aktion "Mensa for Kids" - einem Angebot von Studierendenwerk und Land Baden-Württemberg, durch das der studentische Nachwuchs (bis zehn Jahre) in Begleitung der Eltern umsonst in allen Mensen essen kann. Damit wird der Hochschulalltag mit Familienzuwachs ein Stück weit einfacher.