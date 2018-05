Von Magdalena Schüßler und Tilman Schröter

Es wird wieder gewählt, wie so oft im Jahr 2013. Der heutige Tag steht im Zeichen der Wahlen zur universitären Selbstverwaltung. Dabei wird über die studentischen Vertreter im Senat und in den Fakultätsräten entschieden. Doch was bedeutet dieses erneute Abstimmen für die Studenten? Was bringt dieser Urnengang? Wer wird gewählt? Und wie verhalten sich Senat und Fakultätsräte zur gerade beschlossenen Verfassten Studierendenschaft? Kurz: Warum sollte man heute seine Stimme abgeben?

Im Senat der Uni Heidelberg sitzen insgesamt 39 Mitglieder. Neben dem Rektor haben weitere 18 Personen qua Amt einen festen Sitz, unter anderem alle Dekane der Fakultäten. Die restlichen 20 Mitglieder werden gewählt, davon vier studentische Vertreter. Vorsitzender des Senats ist der Rektor.

Der Senat beschließt in Ausschüssen über Belange der Universität. Forschung, Lehre, Studium und künstlerische Belange fallen dabei in seinen Entscheidungsbereich. Aber welchen Einfluss haben die studentischen Vertreter hier? Keinen großen, wie Hafssa Badi, Spitzenkandidatin der Juso-Hochschulgruppe mit Bedauern feststellt. Für sie ist eine höhere Anzahl studentischer Vertreter im Senat nötig. "Die Studierenden werden nicht wirklich ernst genommen", sagt die 22-Jährige, die schon letztes Jahr Vertreterin im Senat war. "Der Senat ist mehr ein Abnickgremium." Allerdings sei er eine sehr gute Grundlage zur Informationsbeschaffung und ein unverzichtbarer Draht der Studenten zu den höchsten universitären Gremien, den man normalerweise so nicht bekommen könne. "Diese Informationen kann man dann in den Studierendenrat (StuRa) einbringen." Für die Arbeit des Senats ändert sich durch den selbstständig agierenden StuRa allerdings im Prinzip nichts. Es gibt keine Kompetenzüberschneidungen.

Auch für die zwölf Fakultätsräte wird die neue Verfasste Studierendenschaft (VS) noch keine Veränderungen bringen, wie Moritz Brinkmann aus der Fachschaft MathPhys erklärt: "Die VS bedeutet zwar, dass die Fachschaften, die vorher Wildwuchs waren, jetzt in einen formalen Rahmen gegossen werden, da wird bei uns einiges anders werden. Für die Arbeit der Fakultätsräte ist das aber erst einmal egal."

In den Räten sitzen je nach Fakultät fünf bis acht Studenten und eine unterschiedliche Anzahl von Professoren. Letztere haben jedoch eine vom Landeshochschulgesetz garantierte Mehrheit. Die Fakultätsräte entscheiden jeweils über die fakultätsinternen Belange, wie etwa das Angebot an Lehrveranstaltungen, die Stellenbesetzungen oder die Studien- und Prüfungsordnungen. Außerdem wählen sie ihrerseits studentische Vertreter in Studienkommissionen (etwa zur Verteilung der Kompensationsmittel für die abgeschafften Studiengebühren) und Ausschüsse (etwa Prüfungsausschüsse). Das mache die Fakultätsräte für die Studenten zu wichtigen Gremien, auch wenn sie prinzipiell in diesen eher geringen Einfluss ausüben könnten, erklärt Moritz Brinkmann: "Die eigentliche Arbeit passiert in den Studienkommissionen und da läuft es für die studentischen Vertreter sehr gut, Entscheidungen werden meistens im Konsens getroffen."

Die Fakultätsratswahlen seien daher alles andere als unwichtig, obwohl zugegebenermaßen mit größtenteils nur einer Liste pro Fakultät nicht besonders spannend, betont Brinkmann weiter: "Man sollte seine Stimme abgeben, um die Arbeit der Studentenvertreter zu legitimieren und zu zeigen, dass einem die eigene Vertretung am Herzen liegt." Jeder Student hat dabei maximal so viele Stimmen wie es studentische Sitze im jeweiligen Fakultätsrat gibt; wenn nur eine Liste zur Wahl steht, hat jeder auch nur eine Stimme pro Kandidat.

Zur Senatswahl treten vier Listen mit studentischen Vertretern an. Die Juso-Hochschulgruppe (zwölf Kandidaten), die Fachschaftskonferenz (elf), die Grüne Hochschulgruppe (zwölf) und eine gemeinsame Liste des Rings Christlich-Demokratischer-Studenten (RCDS) und der Liberalen Hochschulgruppe (LHG) (zwölf). Alle Studenten der Uni Heidelberg haben vier Stimmen. Diese Stimmen kann man entweder gleichmäßig auf vier der insgesamt 47 studentischen Kandidaten verteilen, höchstens zwei Stimmen kann man einem der Kandidaten geben.

Badi verdeutlicht die Relevanz dieser Wahl, die wichtige Rolle, die der Senat als Bindeglied zwischen Verwaltung und Studierenden spielt: "Hier werden höchste universitäre Entscheidungen getroffen." Dass es möglich ist, trotz verschiedener politischer Ansichten als Vertreter der Studierendenschaft im Senat einheitlich aufzutreten, hält Badi für wichtig. "Wenn man gewählt wird, vertritt man nicht nur die Meinung seiner Hochschulgruppe oder der Fachschaftskonferenz, man vertritt alle Studierenden", sagt Badi. Es gebe zwar auch Differenzen, aber man habe immer versucht, geschlossen aufzutreten und die studentischen Belange in den Senat einzubringen. Deswegen sei es für alle essenziell, heute wählen zu gehen: "Man sollte durch die Wahl einen Beitrag zu einem schönen Studienalltag leisten."

Info: Die Wahlen finden am heutigen Dienstag, 2. Juli, von 9 bis 18 Uhr statt. Mitbringen sollte man nicht nur einen gültigen Studenten-, sondern auch möglichst einen Personalausweis. Wo gewählt wird, richtet sich nach dem Hauptfach: Studenten der Geisteswissenschaften wählen im Erdgeschoss der Neuen Uni, Naturwissenschaftler im Neuenheimer Feld, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler geben ihren Wahlzettel am Campus Bergheim ab.