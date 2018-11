schop. Die Grüne Hochschulgruppe (GHG) stellt die Liste 1 und will sich nicht nur für Gender-Gerechtigkeit einsetzen, sondern macht sich auch für eine Flexibilisierung der Studienordnungen stark. Die Spitzenkandidatin Ricarda Lang fordert "eine gerechte Prüfungsordnung, die flexibel an das jeweilige Fach angepasst ist." Außerdem will die Grüne Hochschulgruppe die Exmatrikulationsdrohung abschaffen und das Anrechnen von ausländischen Studienleistungen erleichtern.

An erster Stelle stehen aber ökologische Projekte. So will sich die GHG für einen Ressourcen sparenden Umgang mit Strom und Papier einsetzen. Die Universität soll auf Ökostrom und Recyclingpapier umsteigen. "Die Uni muss ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden", erklärt Lang. Die 19-Jährige studiert Jura im zweiten Semester. Über sich selbst sagt sie: "Meine Stärke liegt darin, dass ich komplizierte Themen gut darstellen kann. Außerdem habe ich durch meine Arbeit im Senatsausschuss für Lehre schon Erfahrung in der Hochschulpolitik gesammelt."