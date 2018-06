Von Denis Schnur

Ein ganzer Kontinent blickt nach Frankreich: Denn wenn dort am Sonntag die Rechtspopulistin Marine Le Pen die Präsidentschaftswahlen für sich entscheiden sollte, stünde auch das Projekt der europäischen Einigung auf der Kippe - es wäre der nächste schwere Schlag nach mehreren Krisen und der Brexit-Abstimmung im letzten Jahr. "Die Europäische Union steht so sehr infrage wie wohl noch nie in ihrer Geschichte", sagt die Studentin Franziska Petri.

In vier Veranstaltungen will das FIS über die Zukunft der EU debattieren: Populismus und seine Folgen für die Europäische Union: Mittwoch, 10. Mai, 19 Uhr, Heidelberger Rathaus, Großer Saal. Es diskutieren Prof. Michael Hartmann (TU Darmstadt), Prof. Hajo Funke (FU Berlin) und Hanno Burmester (Progressives Zentrum Berlin). Russland und seine Beziehung zur EU: Donnerstag, 18. Mai, 19 Uhr, Neue Universität, Hörsaal 14. Auf dem Weg zur Europäischen Armee? Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr, Neue Universität, Hörsaal 1. Europa 2030 – Wohin steuert Europa?: Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr, Hörsaal Campus Bergheim, Bergheimer Straße 58.

Die 24-Jährige weiß, wovon sie spricht. Schließlich liegt der Schwerpunkt ihres Politik-Master-Studiums auf dem europäischen Staatenverbund. Und eben weil die EU so bedroht ist, fand Petri - ebenso wie ihre Mitstreiter im Forum für Internationale Sicherheit (FIS) -, dass es einmal Zeit sei, tiefer gehend über Europa zu reden, über die Vorzüge der Union, die Bedrohungen, aber auch ihre Probleme. Unter dem Motto "Wohin steuert Europa?" organisiert der studentische Verein deshalb im Mai eine breit angelegte Veranstaltungsreihe (siehe "Programm").

"Es wird zu wenig über Europa gesprochen - schon gar nicht Staaten übergreifend", erklärt Donna Doerbeck, die ebenfalls im FIS aktiv ist, die Motivation dazu. "Alle denken, das hätte was mit krummen und geraden Gurken zu tun." Der 23-jährigen Politikstudentin ist es wichtig, aufzuzeigen, wie viel mehr dazugehört - ohne dass sie dabei den Staatenverbund verherrlichen oder verdammen wolle: "Es ist eben nicht alles schwarz-weiß. Die EU bringt Probleme mit sich, aber auch Punkte, die super sind."

Entsprechend haben die FIS-Mitglieder für ihre vier Diskussionsabende bewusst nicht nur pro-europäische Wissenschaftler für die Podien gesucht: "Wir brauchen doch keine drei Referenten am Abend, die uns sagen, wie toll Europa ist", betont Doerbeck.

Zu Forschern aus verschiedenen Fachrichtungen gesellen sich daher Diplomaten, Politiker und etwa Militärexperten. Eine Mischung, die auch Oberbürgermeister Eckart Würzner so sehr überzeugte, dass er nicht nur die Schirmherrschaft für die Reihe übernommen hat, sondern für die Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 10. Mai, sogar den großen Rathaussaal zur Verfügung stellt.

"Davon erhoffen wir uns natürlich auch eine Öffnung über studentische Kreise hinaus", erklärt Petri. Schließlich sei die Debatte über die Zukunft Europas für jeden Einzelnen von Bedeutung. Entsprechend sollen die Veranstaltungen niedrigschwellig sein, alle Referenten sprechen auf deutsch und jeder Gast soll die Möglichkeit bekommen, mitzudiskutieren. Zudem folgt auf die Debatte jeweils ein Sektempfang, sodass genug Zeit bleibt, sich über das Gehörte auszutauschen.